The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 06.01.2026

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 06.01.2026



ISIN Name

NL0015436031 CUREVAC N.V. O.N.

AU000000SWM4 SEVEN WEST MEDIA LTD

CA58406U1012 MEDBRIGHT AI INVTS INC.

CA62848H1082 MUZHU MINING LTD

DE0008041005 DT.EFF.U.WECH.-BET.G.O.N.

US5537454077 MSP RECOV. NEW DL-,0001

US87161C5013 SYNOVUS FINL CORP. DL 1

US9396531017 ELME COMMUNIT. SBI DL-,01

ZAE000202610 RENERGEN LTD





