The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 06.01.2026
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 06.01.2026
ISIN Name
NL0015436031 CUREVAC N.V. O.N.
AU000000SWM4 SEVEN WEST MEDIA LTD
CA58406U1012 MEDBRIGHT AI INVTS INC.
CA62848H1082 MUZHU MINING LTD
DE0008041005 DT.EFF.U.WECH.-BET.G.O.N.
US5537454077 MSP RECOV. NEW DL-,0001
US87161C5013 SYNOVUS FINL CORP. DL 1
US9396531017 ELME COMMUNIT. SBI DL-,01
ZAE000202610 RENERGEN LTD
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 06.01.2026
ISIN Name
NL0015436031 CUREVAC N.V. O.N.
AU000000SWM4 SEVEN WEST MEDIA LTD
CA58406U1012 MEDBRIGHT AI INVTS INC.
CA62848H1082 MUZHU MINING LTD
DE0008041005 DT.EFF.U.WECH.-BET.G.O.N.
US5537454077 MSP RECOV. NEW DL-,0001
US87161C5013 SYNOVUS FINL CORP. DL 1
US9396531017 ELME COMMUNIT. SBI DL-,01
ZAE000202610 RENERGEN LTD
© 2026 Xetra Newsboard