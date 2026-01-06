Anzeige
Dienstag, 06.01.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Wie ein junger Batterie-Spezialist plötzlich zum unverzichtbaren Partner wird!
WKN: A2P71U | ISIN: NL0015436031 | Ticker-Symbol: 5CV
Tradegate
05.01.26 | 21:57
3,930 Euro
-0,05 % -0,002
Branche
Biotechnologie
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
CUREVAC NV Chart 1 Jahr
CUREVAC NV 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
3,9503,99007:00
0,0000,00007:30
Firmen im Artikel
CUREVAC
CUREVAC NV Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
CUREVAC NV3,930-0,05 %
DEUTSCHE EFFECTEN UND WECHSEL-BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT AG0,350-3,85 %
ELME COMMUNITIES14,6000,00 %
GOGO AI NETWORK INC0,0680,00 %
MSP RECOVERY INC0,0610,00 %
NORTH ATLANTIC TITANIUM CORP0,0480,00 %
RENERGEN LIMITED0,470+0,43 %
SEVEN WEST MEDIA LIMITED0,072-100,00 %
SYNOVUS FINANCIAL CORP43,6000,00 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.