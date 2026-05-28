Bern - Galenica setzt den Wachstumskurs im Jahr 2026 fort. Der Apothekenkonzern, Medikamentengrossist und Gesundheitsdienstleister hat die Umsätze in den ersten vier Monaten des laufenden Jahres weiter gesteigert und bestätigt zugleich die für das Gesamtjahr gesetzten Ziele. In den Monaten Januar bis April wuchs der Umsatz der Gruppe um 7,3 Prozent auf 1,41 Milliarden Franken, wie es am Donnerstag in einer Mitteilung hiess. Damit knüpft Galenica ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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