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Dow Jones News
22.04.2026 16:27 Uhr
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PTA-Adhoc: Beta Systems Software AG: Hauptversammlung lehnt Beschluss über die Auszahlung einer Dividende ab

DJ PTA-Adhoc: Beta Systems Software AG: Hauptversammlung lehnt Beschluss über die Auszahlung einer Dividende ab

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR Schlagwort(e): Dividenden

Beta Systems Software AG: Hauptversammlung lehnt Beschluss über die Auszahlung einer Dividende ab

Berlin (pta000/22.04.2026/15:55 UTC+2)

Berlin, 22. April 2026 - Auf der heutigen Hauptversammlung der Beta Systems Software AG (SPT6, ISIN DE000A0NK3W4) hatte die Verwaltung unter Tagesordnungspunkt 2 vorgeschlagen, von dem Bilanzgewinn in Höhe von EUR 15.398.660,07 einen Betrag in Höhe von EUR 251.193,72 an die Aktionäre als Dividende auszuschütten und einen Betrag in Höhe von EUR 15.147.466,35 in die anderen Gewinnrücklagen einzustellen. Dieser Beschluss wurde von der Hauptversammlung abgelehnt. Damit ist der für das Geschäftsjahr 2024/2025 ausgewiesene Bilanzgewinn in Höhe von EUR 15.398.660,07 auf neue Rechnung vorzutragen.

Die Verwaltung hatte unter Tagesordnungspunkt 6 ursprünglich vorgeschlagen, die Satzung dahingehend zu ändern, die Zahl der Aufsichtsratsmitglieder von sechs auf fünf zu reduzieren. Vor dem Hintergrund einer neuen Sachlage sowie vielversprechender Gespräche mit potenziellen Kandidaten für den Aufsichtsrat hat der Vorstand der Hauptversammlung heute empfohlen, den entsprechenden Tagesordnungspunkt abzulehnen. Die Hauptversammlung ist dieser Empfehlung gefolgt.

Die weiteren Vorschläge der Verwaltung wurden angenommen. Vorstand und Aufsichtsrat wurden für ihre Amtszeit im Geschäftsjahr 2024/2025 entlastet. Zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2025/2026 wurde die Nexia GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Düsseldorf, gewählt.

Mitteilende Person: Gerald Schmedding, Vorstand

(Ende)

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Aussender:      Beta Systems Software AG 
           Ernst-Reuter-Platz 6 
           10587 Berlin 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Gerald Schmedding 
Tel.:         +49 30 726 118 0 
E-Mail:        ir@betasystems.com 
Website:       www.betasystems.com 
ISIN(s):       DE000A0NK3W4 (Aktie) 
Börse(n):       Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX

[ source: https://www.pressetext.com/news/1776866100374 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

April 22, 2026 09:55 ET (13:55 GMT)

© 2026 Dow Jones News
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