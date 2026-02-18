DJ PTA-News: Beta Systems Software AG: Jahresabschluss 2024/25

Beta Systems Software AG: Jahresabschluss 2024/25

Berlin (pta000/18.02.2026/16:36 UTC+1)

Berlin, 18.02.2026 - Der Aufsichtsrat der Beta Systems Software AG (SPT6, ISIN DE000A0NK3W4, vormals SPARTA AG), hat in seiner heutigen Sitzung den Jahresabschluss und den Konzernabschluss für das am 30. September 2025 abgeschlossene Geschäftsjahr 2024/25 gebilligt. Der Jahresabschluss ist damit festgestellt.

Im Berichtsjahr wurde die Verschmelzung der bisherigen Beta Systems Software AG (BSS, ISIN DE000A2BPP88) auf die bisherige SPARTA AG (SPT6, ISIN DE000A0NK3W4) vollzogen. Gleichzeitig wurde die bisherige SPARTA AG in Beta Systems Software AG umfirmiert. Im Vorfeld der Verschmelzung wurde das bisherige Beteiligungsgeschäft der Gesellschaft im Wesentlichen in die damalige 100%ige Tochtergesellschaft SPARTA Invest AG eingebracht, deren Anteile in Form einer Sachdividende an die Aktionäre der damaligen SPARTA AG ausgeschüttet wurden. Infolge der Aufgabe des Beteiligungsgeschäfts ist im Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2024/25 gemäß den Regelungen des IFRS 5 nach fortgeführten Aktivitäten und nicht fortgeführten Aktivitäten zu unterscheiden. Das bisherige Beteiligungsgeschäft ist dabei als nicht fortgeführte Aktivitäten zu klassifizieren.

Der Konzernumsatz aus fortgeführten Aktivitäten lag bei 82,3 Mio. Euro (Rumpfgeschäftsjahr 2024: 59,8 Mio. Euro, Vergleichszeitraum 2023/24: 76,8 Mio. Euro). Das Geschäftsjahr wurde mit einem Konzernbetriebsergebnis vor Abschreibungen (EBITDA - Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) aus fortgeführten Aktivitäten von 13,3 Mio. Euro (Rumpfgeschäftsjahr 2024: 8,7 Mio. Euro, Vergleichszeitraum 2023/24: 8,7 Mio. Euro) abgeschlossen. Das Konzernbetriebsergebnis (EBIT - Ergebnis vor Zinsen und Steuern) aus fortgeführten Aktivitäten lag ohne Berücksichtigung des Sondereffekts aus Neubewertung der Kaufpreisverbindlichkeiten (im Wesentlichen aus der früheren Akquisition der Beta Systems Software Sp. z o.o., vgl. hierzu die Ad-hoc-Mitteilung vom 14. November 2025) bei 8,0 Mio. Euro (Rumpfgeschäftsjahr 2024: 2,4 Mio. Euro, Vergleichszeitraum 2023/24: 1,0 Mio. Euro), unter Berücksichtigung des Sondereffekts bei -0,7 Mio. Euro (Rumpfgeschäftsjahr 2024: 2,5 Mio. Euro, Vergleichszeitraum 2023/24: 1,0 Mio. Euro). Der Konzernumsatz und die operativen Ergebnisgrößen liegen damit innerhalb der per Ad-hoc-Mitteilung am 14. November 2025 veröffentlichten Bandbreiten.

Das Ergebnis der Geschäftsperiode im Konzern liegt - maßgeblich getrieben durch den Sondereffekt aus der Neubewertung der Kaufpreisverbindlichkeiten - für die fortgeführten Aktivitäten bei -2,8 Mio. Euro (Rumpfgeschäftsjahr 2024: 8,1 Mio. Euro) und für die fortgeführten und nicht fortgeführten Aktivitäten bei 7,5 Mio. Euro (Rumpfgeschäftsjahr 2024: 40,4 Mio. Euro).

Das Jahresergebnis der Beta Systems Software AG (Einzelabschluss nach HGB) beträgt zum 30. September 2025 -58,5 Mio. Euro (Rumpfgeschäftsjahr 2024: 49,4 Mio. Euro). Das Jahresergebnis wird dabei maßgeblich belastet durch den buchhalterischen Verschmelzungsverlust in Höhe von 81,2 Mio. Euro aus der Verschmelzung der damaligen Beta Systems Software AG auf die damalige SPARTA AG. Dieser ergibt sich aus der Abweichung zwischen dem Beteiligungsbuchwert und dem der damaligen SPARTA AG zuzurechnenden Anteil am Eigenkapital der ehemaligen Beta Systems Software AG zum Verschmelzungsstichtag. Per 30. September 2025 ergibt sich ein Bilanzgewinn in Höhe von 15,4 Mio. Euro (30. September 2024: 212,4 Mio. Euro).

Bei dem Vorjahr des Berichtsjahres 2024/25 handelt es sich um das neun Monate umfassende Rumpfgeschäftsjahr 2024 vom 1. Januar 2024 bis 30. September 2024. Bei dem Vergleichszeitraum 2023/24, der im Sinne einer besseren Vergleichbarkeit für die Umsatzerlöse und operative Ergebnisgrößen angegeben wird, handelt es sich (analog dem Vorjahr der durch die Verschmelzung erloschenen ehemaligen Beta Systems Software AG) um den zwölf Monate umfassenden Zeitraum vom 1. Oktober 2023 bis 30. September 2024.

Der Aufsichtsrat der Beta Systems Software AG hat sich in seiner heutigen Sitzung dem Vorschlag des Vorstands angeschlossen, der am 22. April 2026 stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft vorzuschlagen, vom Bilanzgewinn in Höhe von 15.398.660,07 Euro einen Betrag in Höhe von 251.193,72 Euro an die Aktionäre als Dividende auszuschütten und den verbleibenden Betrag in die anderen Gewinnrücklagen einzustellen. Dies entspricht einer Dividende in Höhe von 0,04 Euro je dividendenberechtigter Aktie. Die Ausschüttung einer Dividende an die Aktionäre steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Hauptversammlung. In den Vorjahren hat der Vorschlag der Verwaltung der durch die Verschmelzung erloschenen ehemaligen Beta Systems Software AG in der Hauptversammlung regelmäßig keine Mehrheit gefunden.

Für das laufende, am 1. Oktober 2025 begonnene Geschäftsjahr 2025/26 erwartet der Vorstand auf Basis der aktuellen Planungen und Konzernstruktur einen Konzernumsatz aus fortgeführten Aktivitäten zwischen 90 Mio. Euro und 100 Mio. Euro. Für das Konzernbetriebsergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) wird ein Wert zwischen 17 Mio. Euro und 23 Mio. Euro und für das Konzernbetriebsergebnis (EBIT) ein Wert zwischen 12,5 Mio. Euro und 18,5 Mio. Euro erwartet.

Die Veröffentlichung des Jahresfinanzberichts für das Geschäftsjahr 2024/25 ist für den 20. Februar 2026 vorgesehen.

