PTA-News: Beta Systems Software AG: Veränderung im Aufsichtsrat

WKN: A0NK3W | ISIN: DE000A0NK3W4
Frankfurt
24.11.25 | 08:21
17,000 Euro
-4,49 % -0,800
Branche
Software
Aktienmarkt
Sonstige
24.11.2025 10:27 Uhr
92 Leser
Beta Systems Software AG: Veränderung im Aufsichtsrat

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Beta Systems Software AG: Veränderung im Aufsichtsrat

Berlin (pta000/24.11.2025/09:56 UTC+1)

Berlin, 24.11.2025 - Das Mitglied des Aufsichtsrats der Beta Systems Software Aktiengesellschaft (SPT6, ISIN DE000A0NK3W4), Herr Wilhelm K. T. Zours, hat die Gesellschaft darüber in Kenntnis gesetzt, dass er sein Mandat als Mitglied des Aufsichtsrats aus persönlichen Gründen mit Wirkung zum 31.12.2025 niederlegt.

Aufsichtsrat und Vorstand der Beta Systems Software AG nehmen diese Entscheidung mit großem Bedauern zur Kenntnis und bedanken sich für die stets vertrauensvolle Zusammenarbeit. Herr Wilhelm K. T. Zours hat in seiner vieljährigen Tätigkeit - hierbei auch lange als Vorsitzender des Aufsichtsrats - einen signifikanten Anteil an der langfristig positiven Entwicklung des Beta Systems Konzerns.

Der Aufsichtsrat der Beta Systems Software AG besteht somit vorläufig aus fünf Mitgliedern und ist weiterhin voll beschlussfähig.

