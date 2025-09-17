Anzeige
Mittwoch, 17.09.2025
Die Ethereum-Vorreiter: Wie Republic Technologies die Infrastruktur der Zukunft aufbaut
WKN: A0NK3W | ISIN: DE000A0NK3W4 | Ticker-Symbol: SPT6
17.09.25 | 14:06
17.09.2025 14:39 Uhr
PTA-News: Beta Systems Software AG: Jahresplanung für das Geschäftsjahr 2025/26

DJ PTA-News: Beta Systems Software AG: Jahresplanung für das Geschäftsjahr 2025/26

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Beta Systems Software AG: Jahresplanung für das Geschäftsjahr 2025/26

Berlin (pta000/17.09.2025/14:04 UTC+2)

Berlin, 17. September 2025 - Auf seiner heutigen Sitzung hat der Aufsichtsrat der Beta Systems Software Aktiengesellschaft, Berlin, (SPT6, ISIN DE000A0NK3W4) der vom Vorstand vorgelegten Jahresplanung für das Geschäftsjahr 2025/26 zugestimmt.

Für das kommende Geschäftsjahr 2025/26 erwartet der Vorstand der Beta Systems Software AG auf Basis der aktuellen Planungen und Konzernstruktur einen Konzernumsatz zwischen EUR 90 Mio. und EUR 100 Mio. (Geschäftsjahr 2023/24: EUR 76,8 Mio.). Das Konzernbetriebsergebnis vor Abschreibungen (EBITDA; Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) wird voraussichtlich zwischen EUR 17 Mio. und EUR 23 Mio. (Geschäftsjahr 2023/24: EUR 9,0 Mio.) sowie das Konzernbetriebsergebnis (EBIT) zwischen EUR 12,5 Mio. und EUR 18,5 Mio. (Geschäftsjahr 2023/24: EUR 1,3 Mio.) liegen.

Die Umsatzerlöse und operativen Ergebnisgrößen EBITDA und EBIT werden damit im kommenden Geschäftsjahr 2025/26 - wie bereits im Rahmen der letztjährigen Planungsrechnung avisiert - voraussichtlich weiter ansteigen. Auf Basis interner Planungsrechnungen ist davon auszugehen, dass sich dieser Trend auch für das Folgejahr 2026/27 fortsetzt. Die mehrjährigen Planungsrechnungen sind als absolut indikativ zu betrachten, da aufgrund des langen Betrachtungszeitraums noch viele ungeplante Effekte positiver wie negativer Natur auftreten können.

Für das laufende Geschäftsjahr 2024/25 hält der Vorstand der Beta Systems Software AG an der bislang veröffentlichten Prognose fest, wonach ein Konzernumsatz zwischen EUR 80 Mio. und EUR 90 Mio., ein Konzernbetriebsergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) zwischen EUR 9,5 Mio. und EUR 14,5 Mio. und ein Konzernbetriebsergebnis (EBIT) zwischen EUR 4,5 Mio. und EUR 9,5 Mio. erwartet wird. Auf Basis aktueller Erkenntnisse geht der Vorstand davon aus, dass die Umsatzerlöse in der unteren Hälfte der genannten Bandbreite liegen werden, während die operativen Ergebnisgrößen (EBITDA, EBIT) aufgrund gegenläufiger Einsparmaßnahmen auf der Kostenseite voraussichtlich einen Wert in der oberen Hälfte der genannten Bandbreiten erreichen werden.

Sämtliche Angaben zur Prognose beziehen sich auf die fortgeführten Aktivitäten des Beta Systems Konzerns. Ergebniseffekte aus dem vormaligen Beteiligungsgeschäft der früheren SPARTA AG, das zwischenzeitlich an die Aktionäre der früheren SPARTA AG ausgeschüttet wurde, werden im Beta Systems Konzernabschluss gesondert als Ergebnis aus nicht fortgeführten Aktivitäten ausgewiesen und sind nicht Bestandteil der vorgenannten Prognose.

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      Beta Systems Software AG 
           Ernst-Reuter-Platz 6 
           10587 Berlin 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Gerald Schmedding 
Tel.:         +49 30 726 118 0 
E-Mail:        ir@betasystems.com 
Website:       www.betasystems.com 
ISIN(s):       DE000A0NK3W4 (Aktie) 
Börse(n):       Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, München, Stuttgart, 
           Tradegate

[ source: https://www.pressetext.com/news/1758110640897 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

September 17, 2025 08:04 ET (12:04 GMT)

© 2025 Dow Jones News
