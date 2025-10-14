Anzeige
Mehr »
Dienstag, 14.10.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Defence-Boom 2025: Jetzt im Fokus der NATO-Partner - weitere Kursfantasie nach dieser Einladung
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A0NK3W | ISIN: DE000A0NK3W4 | Ticker-Symbol: SPT6
Frankfurt
14.10.25 | 09:27
16,600 Euro
-3,49 % -0,600
Branche
Software
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
BETA SYSTEMS SOFTWARE AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
BETA SYSTEMS SOFTWARE AG 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
16,60017,70015:21
Dow Jones News
14.10.2025 15:15 Uhr
67 Leser
Artikel bewerten:
(0)

PTA-News: Beta Systems Software AG: Bestellung des Vorstands vorzeitig verlängert

DJ PTA-News: Beta Systems Software AG: Bestellung des Vorstands vorzeitig verlängert

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Beta Systems Software AG: Bestellung des Vorstands vorzeitig verlängert

Berlin (pta000/14.10.2025/14:41 UTC+2)

Berlin, 14.10.2025 - Der Aufsichtsrat der Beta Systems Software Aktiengesellschaft, Berlin, (SPT6, ISIN DE000A0NK3W4) hat die Bestellung der beiden Vorstände der Gesellschaft, Herrn Gerald Schmedding und Herrn Mirko Minnich, vorzeitig verlängert. Herr Schmedding wurde für den Zeitraum bis zum 31. März 2030, Herr Minnich für den Zeitraum bis zum 30. September 2028 als Mitglied des Vorstands wiederbestellt.

Herr Schmedding ist seit Juni 2020 Mitglied des Vorstands der Beta Systems. Er verantwortet als Chief Financial Officer (CFO) die Bereiche Finanzen, Personal, Interne Services und Recht sowie den Bestandskundenvertrieb.

Herr Minnich ist seit Oktober 2021 Mitglied des Vorstands der Beta Systems. Er verantwortet als Chief Operating Officer (COO) den Neukundenvertrieb und das Marketing sowie die Bereiche Entwicklung und Support, Produktstrategie, Professional Services und die interne IT.

Mit dieser Entscheidung würdigt der Aufsichtsrat die erfolgreiche Zusammenarbeit mit den beiden Vorständen in den vergangenen Jahren. Die Beta Systems Software AG setzt auf Kontinuität, Stabilität und die konsequente Weiterführung der Unternehmensstrategie als einer der führenden deutschen Anbieter von Data Center-, Automatisierungs- und IT Security-Lösungen für eine weltweite Kundschaft.

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      Beta Systems Software AG 
           Ernst-Reuter-Platz 6 
           10587 Berlin 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Gerald Schmedding 
Tel.:         +49 30 726 118 0 
E-Mail:        ir@betasystems.com 
Website:       www.betasystems.com 
ISIN(s):       DE000A0NK3W4 (Aktie) 
Börse(n):       Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, München, Stuttgart, 
           Tradegate

[ source: https://www.pressetext.com/news/1760445660702 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

October 14, 2025 08:41 ET (12:41 GMT)

© 2025 Dow Jones News
Solarbranche vor dem Mega-Comeback?
Lange galten Solaraktien als Liebling der Börse, dann kam der herbe Absturz: Zinsschock, Überkapazitäten aus China und ein Preisverfall, der selbst Marktführer wie SMA Solar, Enphase Energy oder SolarEdge massiv unter Druck setzte. Viele Anleger haben der Branche längst den Rücken gekehrt.

Doch genau das könnte jetzt die Chance sein!
Die Kombination aus KI-Explosion und Energiewende bringt die Branche zurück ins Rampenlicht:
  • Rechenzentren verschlingen Megawatt – Solarstrom bietet den günstigsten Preis je Kilowattstunde
  • Moderne Module liefern Wirkungsgrade wie Atomkraftwerke
  • hina bremst Preisdumping & pusht massiv den Ausbau
Gleichzeitig locken viele Solar-Aktien mit historischen Tiefstständen und massiven Short-Quoten, ein perfekter Nährboden für Kursrebound und Squeeze-Rally.

In unserem exklusiven Gratis-Report zeigen wir dir, welche 4 Solar-Aktien besonders vom Comeback profitieren dürften und warum jetzt der perfekte Zeitpunkt für einen Einstieg sein könnte.

Laden Sie jetzt den Spezialreport kostenlos herunter, bevor die Erholung am Markt beginnt!

Dieses Angebot gilt nur für kurze Zeit – also nicht zögern, jetzt sichern!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.