DJ PTA-News: Beta Systems Software AG: Bestellung des Vorstands vorzeitig verlängert

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Beta Systems Software AG: Bestellung des Vorstands vorzeitig verlängert

Berlin (pta000/14.10.2025/14:41 UTC+2)

Berlin, 14.10.2025 - Der Aufsichtsrat der Beta Systems Software Aktiengesellschaft, Berlin, (SPT6, ISIN DE000A0NK3W4) hat die Bestellung der beiden Vorstände der Gesellschaft, Herrn Gerald Schmedding und Herrn Mirko Minnich, vorzeitig verlängert. Herr Schmedding wurde für den Zeitraum bis zum 31. März 2030, Herr Minnich für den Zeitraum bis zum 30. September 2028 als Mitglied des Vorstands wiederbestellt.

Herr Schmedding ist seit Juni 2020 Mitglied des Vorstands der Beta Systems. Er verantwortet als Chief Financial Officer (CFO) die Bereiche Finanzen, Personal, Interne Services und Recht sowie den Bestandskundenvertrieb.

Herr Minnich ist seit Oktober 2021 Mitglied des Vorstands der Beta Systems. Er verantwortet als Chief Operating Officer (COO) den Neukundenvertrieb und das Marketing sowie die Bereiche Entwicklung und Support, Produktstrategie, Professional Services und die interne IT.

Mit dieser Entscheidung würdigt der Aufsichtsrat die erfolgreiche Zusammenarbeit mit den beiden Vorständen in den vergangenen Jahren. Die Beta Systems Software AG setzt auf Kontinuität, Stabilität und die konsequente Weiterführung der Unternehmensstrategie als einer der führenden deutschen Anbieter von Data Center-, Automatisierungs- und IT Security-Lösungen für eine weltweite Kundschaft.

(Ende)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aussender: Beta Systems Software AG Ernst-Reuter-Platz 6 10587 Berlin Deutschland Ansprechpartner: Gerald Schmedding Tel.: +49 30 726 118 0 E-Mail: ir@betasystems.com Website: www.betasystems.com ISIN(s): DE000A0NK3W4 (Aktie) Börse(n): Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate

[ source: https://www.pressetext.com/news/1760445660702 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

October 14, 2025 08:41 ET (12:41 GMT)