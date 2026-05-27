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Dow Jones News
27.05.2026 11:45 Uhr
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PTA-News: Beta Systems Software AG: Halbjahresfinanzbericht 2025/26

DJ PTA-News: Beta Systems Software AG: Halbjahresfinanzbericht 2025/26

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Beta Systems Software AG: Halbjahresfinanzbericht 2025/26

Berlin (pta000/27.05.2026/11:12 UTC+2)

Die Beta Systems Software Aktiengesellschaft (SPT6, ISIN DE000A0NK3W4) hat ihr erstes Geschäftshalbjahr 2025/26 (1. Oktober 2025 bis 31. März 2026) erwartungsgemäß und in Übereinstimmung mit der veröffentlichten Prognose für das Geschäftsjahr 2025/26, an der im Übrigen festgehalten wird, abgeschlossen. Die Konzernumsatzerlöse nach IFRS liegen für das erste Geschäftshalbjahr bei rund 49,6 Mio. Euro (Vorjahreszeitraum 2024/25: 41,4 Mio. Euro). Das Konzernbetriebsergebnis vor Abschreibungen (EBITDA - Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) nach IFRS beträgt rund 13,4 Mio. Euro (Vorjahreszeitraum: 5,9 Mio. Euro) und das Konzernbetriebsergebnis (EBIT - Ergebnis vor Zinsen und Steuern) vor Bewertung der Kaufpreisverbindlichkeiten rund 11,1 Mio. Euro (Vorjahreszeitraum: 3,1 Mio. Euro). Die Vergleichszahlen des Vorjahreszeitraums 2024/25 beziehen sich auf die fortgeführten Aktivitäten ohne das frühere Beteiligungsgeschäft der damals noch als SPARTA AG firmierenden Gesellschaft und der damaligen Tochtergesellschaft SPARTA Invest AG.

Die Konzernbilanzsumme erhöhte sich zum 31. März 2026 auf rund 106,4 Mio. Euro (30. September 2025: 99,1 Mio. Euro). Das Konzerneigenkapital beträgt zum 31. März 2026 insgesamt rund 38,8 Mio. Euro (30. September 2025: 30,6 Mio. Euro).

Auf Basis der derzeitigen Erwartungen für das zweite Geschäftshalbjahr hält der Vorstand an der bisher veröffentlichten Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2025/26 fest. Demnach werden die Konzernumsatzerlöse voraussichtlich zwischen 90 Mio. Euro und 100 Mio. Euro liegen. Für das Konzernbetriebsergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) wird ein Wert zwischen 17 Mio. Euro und 23 Mio. Euro sowie für das Konzernbetriebsergebnis (EBIT) ein Wert zwischen 12,5 Mio. Euro und 18,5 Mio. Euro erwartet. Auf Basis aktueller Erkenntnisse geht der Vorstand davon aus, dass die Umsatzerlöse dabei in der unteren Hälfte der genannten Bandbreite liegen werden. Relevante Effekte aus der Neubewertung der Kaufpreisverbindlichkeiten werden zum derzeitigen Zeitpunkt nicht erwartet.

Der gesamte Halbjahresfinanzbericht steht auf der Website der Beta Systems Software AG zum Download zur Verfügung.

(Ende)

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Aussender:      Beta Systems Software AG 
           Ernst-Reuter-Platz 6 
           10587 Berlin 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Gerald Schmedding 
Tel.:         +49 30 726 118 0 
E-Mail:        ir@betasystems.com 
Website:       www.betasystems.com 
ISIN(s):       DE000A0NK3W4 (Aktie) 
Börse(n):       Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX

[ source: https://www.pressetext.com/news/1779873120414 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

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May 27, 2026 05:12 ET (09:12 GMT)

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