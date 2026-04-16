Bystronic AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis

Bystronic verzeichnet Rückgang im ersten Quartal 2026 bei anhaltend hoher Marktunsicherheit



16.04.2026 / 06:30 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

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Geopolitische Unsicherheiten beeinträchtigen weiterhin das Marktumfeld

Zurückhaltendes Investitionsverhalten der Kunden führt zu rückläufigem Auftragseingang

Kennzahlen Mio. CHF Q1 2026 Q1 2025 in % in % k.W.1 Auftragseingang 148.0 154.1 -4.0 +2.9 Nettoumsatz 128.0 151.3 -15.4 -9.0 Auftragsbestand 290.5 241.1 +20.5 +27.9

1 zu konstanten Wechselkursen und inkl. Änderungen im Konsolidierungskreis Zürich, 16. April 2026 - Aufgrund anhaltender sowie neuer geopolitischer Unsicherheiten blieben die Kunden in allen Regionen im ersten Quartal 2026 bei ihren Investitionsentscheidungen weiterhin zurückhaltend. Damit setzte sich der im Vorjahr beobachtete Trend fort. Der Auftragseingang für Systeme und Services lag mit CHF 148.0 Millionen um -4.0 % unter dem Vorjahreswert von CHF 154.1 Millionen im ersten Quartal 2025 (+2.9 % zu konstanten Wechselkursen). Positiv entwickelte sich die Nachfrage nach Automationslösungen. Der Nettoumsatz erreichte CHF 128.0 Millionen, was einem Rückgang von -15.4 % gegenüber CHF 151.3 Millionen im ersten Quartal 2025 entspricht (-9.0 % zu konstanten Wechselkursen). Dieser Rückgang ist hauptsächlich auf die Verschiebung des Produktmix hin zu vollautomatisierten Systemen zurückzuführen, was zu längeren Durchlaufzeiten und damit zu einer verzögerten Umsatzrealisierung führt. Der Auftragsbestand zum Ende des Quartals ist im Vorjahresvergleich gestiegen, in Einklang mit dem anhaltenden Trend hin zu Automatisierung und Digitalisierung. Der Auftragsbestand erhöhte sich von CHF 244.4 Millionen Ende 2025 auf CHF 290.5 Millionen zum Quartalsende. Die Integration der neuen Business Unit Bystronic Rofin verläuft planmässig. Die kundenseitige Integration ist weitgehend abgeschlossen, während die interne Integration gut voranschreitet. Insgesamt leistete die Business Unit in den ersten zwei Monaten einen positiven Beitrag zum Quartalsergebnis mit einem Auftragseingang von CHF 13.7 Millionen und einem Nettoumsatz von CHF 11.7 Millionen. Ausblick Das Marktumfeld dürfte durch makroökonomische und geopolitische Unsicherheiten geprägt bleiben. Obwohl das erste Quartal unter den Erwartungen zurückblieb, halten wir an unserem Ausblick auf steigende Umsätze und Fortschritte bei der Profitabilität fest. Einen detaillierteren Ausblick werden wir nach dem zweiten Quartal geben. Bei Rückfragen: Chief Financial Officer

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