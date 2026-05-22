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WKN: 851413 | ISIN: US4601461035 | Ticker-Symbol: INP
Tradegate
22.05.26 | 07:30
27,000 Euro
-0,74 % -0,200
Branche
Holz/Papier
Aktienmarkt
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3M
3M COMPANY Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
3M COMPANY130,65+0,15 %
ACCO BRANDS CORPORATION3,280+0,61 %
ADVANCED ENERGY INDUSTRIES INC277,40-0,43 %
ALPHAMIN RESOURCES CORP0,881-1,34 %
ARBOR REALTY TRUST INC4,958-2,59 %
ARCADIS NV35,900+0,22 %
ARROWMARK FINANCIAL CORP16,246-1,42 %
ASR NEDERLAND NV66,26-2,07 %
BANK OF THE JAMES FINANCIAL GROUP INC22,940+0,17 %
BARRETT BUSINESS SERVICES INC27,200+1,49 %
BTS GROUP AB14,400+3,00 %
BUNGE GLOBAL SA106,00+2,22 %
BURFORD CAPITAL LIMITED4,0280,00 %
CASE GROUP AB1,9450,00 %
CENTRAL BANCOMPANY INC28,5300,00 %
CHINA HONGQIAO GROUP LTD3,425+0,90 %
CHINA WATER AFFAIRS GROUP LTD0,5340,00 %
CTP NV16,420+0,49 %
EQUIFAX INC137,85-1,78 %
EVERGY INC72,000,00 %
EXP WORLD HOLDINGS INC4,320-0,92 %
FASTIGHETS AB TRIANON1,4750,00 %
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC31,0000,00 %
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC274,20-1,26 %
HUGO BOSS AG35,9800,00 %
INTERNATIONAL PAPER COMPANY27,000-0,74 %
I-TECH AB5,780+2,30 %
MARRIOTT INTERNATIONAL INC317,55-0,45 %
MASCO CORPORATION57,50-0,86 %
OSRAM LICHT AG55,000,00 %
PWO AG26,800-0,74 %
RELIANCE INC312,000,00 %
ROBERT HALF INC23,420+0,09 %
RUGVISTA GROUP AB5,350+3,88 %
SBA COMMUNICATIONS CORPORATION176,00-1,12 %
SCOTTS MIRACLE-GRO COMPANY49,880-2,35 %
STRATEGIC EDUCATION INC69,50+2,21 %
TIANJIN CAPITAL ENVIRONMENTAL PROTECTION GROUP CO LTD0,4500,00 %
UNITED STATES LIME & MINERALS INC87,00-4,92 %
VAALCO ENERGY INC5,025-0,40 %
WAFD INC30,200+0,67 %
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