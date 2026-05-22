|Unternehmen
|ISIN-Code
|Dividende (Währung)
|Dividende (EUR)
|3M COMPANY
|US88579Y1010
|0,78 USD
|0,6712 EUR
|ACCO BRANDS CORPORATION
|US00081T1088
|0,075 USD
|0,0645 EUR
|ADVANCED ENERGY INDUSTRIES INC
|US0079731008
|0,1 USD
|0,086 EUR
|ALPHAMIN RESOURCES CORP
|MU0456S00006
|0,13 CAD
|0,0812 EUR
|APERAM SA NY
|US03754H1041
|0,5903 USD
|0,508 EUR
|ARBOR REALTY TRUST INC
|US0389231087
|0,17 USD
|0,1463 EUR
|ARCADIS NV
|NL0006237562
|-
|1,05 EUR
|ARROWMARK FINANCIAL CORP
|US8617801043
|0,15 USD
|0,129 EUR
|ASR NEDERLAND NV
|NL0011872643
|-
|2,14 EUR
|BANK OF THE JAMES FINANCIAL GROUP INC
|US4702991088
|0,1 USD
|0,086 EUR
|BARRETT BUSINESS SERVICES INC
|US0684631080
|0,08 USD
|0,0688 EUR
|BTS GROUP AB
|SE0000805426
|2,2 SEK
|0,2026 EUR
|BUNGE GLOBAL SA
|CH1300646267
|0,72 USD
|0,6196 EUR
|BURFORD CAPITAL LIMITED
|GG00BMGYLN96
|0,0625 USD
|0,0537 EUR
|CASE GROUP AB
|SE0017082514
|0,75 SEK
|0,069 EUR
|CENTRAL BANCOMPANY INC
|US1524131000
|0,12 USD
|0,1032 EUR
|CHINA HONGQIAO GROUP LTD
|KYG211501005
|1,65 HKD
|0,1812 EUR
|CHINA WATER AFFAIRS GROUP LTD
|BMG210901242
|0,13 HKD
|0,0142 EUR
|CREDIT AGRICOLE SA ADR
|US2253131054
|0,6647 USD
|0,5721 EUR
|CTP NV
|NL00150006R6
|-
|0,32 EUR
|EQUIFAX INC
|US2944291051
|0,56 USD
|0,4819 EUR
|EVERGY INC
|US30034W1062
|0,695 USD
|0,5981 EUR
|EXP WORLD HOLDINGS INC
|US30212W1009
|0,05 USD
|0,043 EUR
|FASTIGHETS AB TRIANON
|SE0018013658
|0,25 SEK
|0,023 EUR
|FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC
|US34964C1062
|0,26 USD
|0,2237 EUR
|FRESENIUS MEDICAL CARE AG ADR
|US3580291066
|0,8715 USD
|0,7501 EUR
|HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC
|US43300A2033
|0,15 USD
|0,129 EUR
|HUGO BOSS AG
|DE000A1PHFF7
|-
|0,04 EUR
|I-TECH AB
|SE0011167725
|1,25 SEK
|0,1151 EUR
|INTERNATIONAL PAPER COMPANY
|US4601461035
|0,4625 USD
|0,398 EUR
|MARRIOTT INTERNATIONAL INC
|US5719032022
|0,73 USD
|0,6282 EUR
|MASCO CORPORATION
|US5745991068
|0,32 USD
|0,2754 EUR
|OSRAM LICHT AG
|DE000LED4000
|-
|2,24 EUR
|PWO AG
|DE0006968001
|-
|1,65 EUR
|RELIANCE INC
|US7595091023
|1,25 USD
|1,0758 EUR
|ROBERT HALF INC
|US7703231032
|0,59 USD
|0,5077 EUR
|RTX CORPORATION CDR
|CA74983J1049
|0,168 USD
|0,1446 EUR
|RUGVISTA GROUP AB
|SE0015659834
|5 SEK
|0,4606 EUR
|SBA COMMUNICATIONS CORPORATION
|US78410G1040
|1,25 USD
|1,0758 EUR
|SCOTTS MIRACLE-GRO COMPANY
|US8101861065
|0,66 USD
|0,568 EUR
|STRATEGIC EDUCATION INC
|US86272C1036
|0,6 USD
|0,5163 EUR
|TELEPERFORMANCE SE ADR
|US87946F1003
|2,6473 USD
|2,2784 EUR
|TIANJIN CAPITAL ENVIRONMENTAL PROTECTION ...
|CNE1000004G9
|0,209 CNY
|0,0264 EUR
|UNITED STATES LIME & MINERALS INC
|US9119221029
|0,06 USD
|0,0516 EUR
|VAALCO ENERGY INC
|US91851C2017
|0,0625 USD
|0,0537 EUR
|WAFD INC
|US9388241096
|0,27 USD
|0,2323 EUR
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