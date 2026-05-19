DJ PTA-HV: Oberbank AG: Abstimmungsergebnisse zur 146. ordentlichen Hauptversammlung der Oberbank AG am 19. Mai 2026

Ergebnisse Hauptversammlung

Oberbank AG: Abstimmungsergebnisse zur 146. ordentlichen Hauptversammlung der Oberbank AG am 19. Mai 2026

Linz (pta000/19.05.2026/14:59 UTC+2)

Tagesordnungspunkt 2:

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes des Geschäftsjahres 2025

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 61.672.953

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 87,34 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 61.672.953

JA 61.672.953 Stimmen.

NEIN 0 Stimmen.

ENTHALTUNG 314.059 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 3:

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2025

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 61.599.141

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 87,23 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 61.599.141

JA 61.599.141 Stimmen.

NEIN 0 Stimmen.

ENTHALTUNG 320.654 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 4:

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2025

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 61.544.629

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 87,16 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 61.544.629

JA 61.544.029 Stimmen.

NEIN 600 Stimmen.

ENTHALTUNG 378.096 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 5a:

Wahl von Dr. Andreas König in den Aufsichtsrat

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 61.349.675

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 86,88 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 61.349.675

JA 61.340.345 Stimmen.

NEIN 9.330 Stimmen.

ENTHALTUNG 660.567 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 5b:

Wahl von Gerhard Burtscher in den Aufsichtsrat

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 61.237.241

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 86,72 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 61.237.241

JA 61.227.243 Stimmen.

NEIN 9.998 Stimmen.

ENTHALTUNG 782.327 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 6:

Beschlussfassung über die Festsetzung der Vergütung für die Tätigkeit der Mitglieder des

Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2026 und die folgenden Geschäftsjahre

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 61.432.961

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 87,00 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 61.432.961

JA 61.359.014 Stimmen.

NEIN 73.947 Stimmen.

ENTHALTUNG 592.128 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 7:

Wahl des Bankprüfers für das Geschäftsjahr 2027 sowie Wahl des Prüfers der (konsolidierten)

Nachhaltigkeitsberichterstattung für das Geschäftsjahr 2027

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 61.602.657

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 87,24 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 61.602.657

JA 61.510.430 Stimmen.

NEIN 92.227 Stimmen.

ENTHALTUNG 425.006 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 8:

Wahl des Bankprüfers für die Zweigniederlassung Slowakei für das Geschäftsjahr 2026

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 61.549.321

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 87,16 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 61.549.321

JA 61.529.661 Stimmen.

NEIN 19.660 Stimmen.

ENTHALTUNG 481.487 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 9:

Beschlussfassung über den Vergütungsbericht

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 61.539.420

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 87,15 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 61.539.420

JA 61.538.812 Stimmen.

NEIN 608 Stimmen.

ENTHALTUNG 493.687 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 10:

Beschlussfassung über die Vergütungspolitik

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 61.432.626

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 87,00 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 61.432.626

JA 61.432.018 Stimmen.

NEIN 608 Stimmen.

ENTHALTUNG 602.794 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 11:

Beschlussfassung über den Widerruf der in der 144. ordentlichen Hauptversammlung vom 13. Mai

2024 erteilten Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien gemäß -- 65 Abs 1 Z 4 AktG im

unausgenützten Umfang unter gleichzeitiger Ermächtigung des Vorstandes zum Erwerb eigener

Aktien zum Zweck des Angebotes an Arbeitnehmer, leitende Angestellte und Mitglieder des

Vorstandes oder Aufsichtsrats der Gesellschaft oder eines mit ihr verbundenen Unternehmens zum

Erwerb gemäß -- 65 Abs 1 Z 4 AktG bis zu 5% des Grundkapitals auf die Dauer von 30 Monaten ab

dem Tag der Beschlussfassung der 146. ordentlichen Hauptversammlung

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 61.530.575

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 87,14 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 61.530.575

JA 42.255.424 Stimmen.

NEIN 19.275.151 Stimmen.

ENTHALTUNG 506.250 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 12:

Beschlussfassung über den Widerruf der in der 144. ordentlichen Hauptversammlung vom 13. Mai

2024 erteilten Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien gemäß -- 65 Abs 1 Z 7 AktG im

unausgenützten Umfang unter gleichzeitiger Ermächtigung des Vorstandes zum Erwerb eigener

Aktien zum Zweck des Wertpapierhandels

gemäß -- 65 Abs 1 Z 7 AktG bis zu 5% des Grundkapitals auf die Dauer von 30 Monaten ab dem Tag

der Beschlussfassung der 146. ordentlichen Hauptversammlung

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 61.536.108

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 87,14 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 61.536.108

JA 42.266.767 Stimmen.

NEIN 19.269.341 Stimmen.

ENTHALTUNG 501.822 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 13:

Beschlussfassung über den Widerruf der in der 144. ordentlichen Hauptversammlung vom 13. Mai

2024 erteilten Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien gemäß -- 65 Abs 1 Z 8 AktG im

unausgenützten Umfang unter gleichzeitiger Ermächtigung des Vorstandes zum zweckneutralen

Erwerb eigener Aktien bis zu 10% des Grundkapitals gemäß -- 65 Abs 1 Z 8 AktG auf die Dauer von

30 Monaten ab dem Tag der Beschlussfassung der 146. ordentlichen Hauptversammlung

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 61.528.072

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 87,13 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 61.528.072

JA 42.328.618 Stimmen.

NEIN 19.199.454 Stimmen.

ENTHALTUNG 507.018 Stimmen.

(Ende)

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Aussender: Oberbank AG Untere Donaulände 28 4020 Linz Österreich Ansprechpartner: Prok. Mag. Gerald Straka Tel.: +43 732 7802-37221 E-Mail: gerald.straka@oberbank.at Website: www.oberbank.at ISIN(s): AT0000625108 (Aktie) Börse(n): Wiener Börse (Amtlicher Handel)

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May 19, 2026 08:59 ET (12:59 GMT)