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Dow Jones News
19.05.2026 15:33 Uhr
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PTA-News: Oberbank AG: Dividendenbekanntmachung

DJ PTA-News: Oberbank AG: Dividendenbekanntmachung

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Oberbank AG: Dividendenbekanntmachung

Linz (pta000/19.05.2026/15:01 UTC+2)

In der am 19. Mai 2026 abgehaltenen 146. ordentlichen Hauptversammlung der Aktionärinnen und Aktionäre der Oberbank AG wurde beschlossen, für das Geschäftsjahr 2025 eine Dividende von EUR 1,35 pro dividendenberechtigter Aktie auszuschütten.

Die Auszahlung der Dividende erfolgt am 26. Mai 2026 (Zahltag). Die Auszahlung der Dividende erfolgt nach Abzug der Kapitalertragsteuer in Höhe von 27,5%, sofern keine gesetzliche Ausnahme von der Einhebung der Kapitalertragssteuer vorgesehen ist, durch die depotführenden Kreditinstitute. Der Ex-Dividendentag an der Wiener Börse ist der 21. Mai 2026. Nachweisstichtag für die Dividende (Record Date) ist der 22. Mai 2026.

(Ende)

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Aussender:      Oberbank AG 
           Untere Donaulände 28 
           4020 Linz 
           Österreich 
Ansprechpartner:   Prok. Mag. Gerald Straka 
Tel.:         +43 732 7802-37221 
E-Mail:        gerald.straka@oberbank.at 
Website:       www.oberbank.at 
ISIN(s):       AT0000625108 (Aktie) 
Börse(n):       Wiener Börse (Amtlicher Handel)

[ source: https://www.pressetext.com/news/1779195660182 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

May 19, 2026 09:01 ET (13:01 GMT)

© 2026 Dow Jones News
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