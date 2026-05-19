DJ PTA-News: Oberbank AG: Dividendenbekanntmachung

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Oberbank AG: Dividendenbekanntmachung

Linz (pta000/19.05.2026/15:01 UTC+2)

In der am 19. Mai 2026 abgehaltenen 146. ordentlichen Hauptversammlung der Aktionärinnen und Aktionäre der Oberbank AG wurde beschlossen, für das Geschäftsjahr 2025 eine Dividende von EUR 1,35 pro dividendenberechtigter Aktie auszuschütten.

Die Auszahlung der Dividende erfolgt am 26. Mai 2026 (Zahltag). Die Auszahlung der Dividende erfolgt nach Abzug der Kapitalertragsteuer in Höhe von 27,5%, sofern keine gesetzliche Ausnahme von der Einhebung der Kapitalertragssteuer vorgesehen ist, durch die depotführenden Kreditinstitute. Der Ex-Dividendentag an der Wiener Börse ist der 21. Mai 2026. Nachweisstichtag für die Dividende (Record Date) ist der 22. Mai 2026.

(Ende)

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Aussender: Oberbank AG Untere Donaulände 28 4020 Linz Österreich Ansprechpartner: Prok. Mag. Gerald Straka Tel.: +43 732 7802-37221 E-Mail: gerald.straka@oberbank.at Website: www.oberbank.at ISIN(s): AT0000625108 (Aktie) Börse(n): Wiener Börse (Amtlicher Handel)

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May 19, 2026 09:01 ET (13:01 GMT)