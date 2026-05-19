DJ PTA-CMS: Oberbank AG: Veröffentlichung gemäß § 119 Abs 9 BörseG iVm § 2 VeröffentlichungsV

Erwerb und/oder Veräußerung eigener Aktien gemäß -- 119 Abs. 9 BörseG

Oberbank AG: Veröffentlichung gemäß -- 119 Abs 9 BörseG iVm -- 2 VeröffentlichungsV

Linz (pta000/19.05.2026/15:17 UTC+2)

Die 146. ordentliche Hauptversammlung der Oberbank AG, abgehalten am 19. Mai 2026, hat folgende Beschlüsse betreffend den Rückerwerb eigener Aktien zu den Tagesordnungspunkten 11, 12 und 13 gefasst:

Tagesordnungspunkt 11:

Beschlussfassung über den Widerruf der in der 144. ordentlichen Hauptversammlung vom 13. Mai

2024 erteilten Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien gemäß -- 65 Abs 1 Z 4 AktG im

unausgenützten Umfang unter gleichzeitiger Ermächtigung des Vorstandes zum Erwerb eigener

Aktien zum Zweck des Angebotes an Arbeitnehmer, leitende Angestellte und Mitglieder des

Vorstandes oder Aufsichtsrats der Gesellschaft oder eines mit ihr verbundenen Unternehmens zum

Erwerb gemäß -- 65 Abs 1 Z 4 AktG bis zu 5% des Grundkapitals auf die Dauer von 30 Monaten ab

dem Tag der Beschlussfassung der 146. ordentlichen Hauptversammlung

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 61.530.575

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 87,14 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 61.530.575

JA 42.255.424 Stimmen.

NEIN 19.275.151 Stimmen.

ENTHALTUNG 506.250 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 12:

Beschlussfassung über den Widerruf der in der 144. ordentlichen Hauptversammlung vom 13. Mai

2024 erteilten Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien gemäß -- 65 Abs 1 Z 7 AktG im

unausgenützten Umfang unter gleichzeitiger Ermächtigung des Vorstandes zum Erwerb eigener

Aktien zum Zweck des Wertpapierhandels

gemäß -- 65 Abs 1 Z 7 AktG bis zu 5% des Grundkapitals auf die Dauer von 30 Monaten ab dem Tag

der Beschlussfassung der 146. ordentlichen Hauptversammlung

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 61.536.108

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 87,14 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 61.536.108

JA 42.266.767 Stimmen.

NEIN 19.269.341 Stimmen.

ENTHALTUNG 501.822 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 13:

Beschlussfassung über den Widerruf der in der 144. ordentlichen Hauptversammlung vom 13. Mai

2024 erteilten Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien gemäß -- 65 Abs 1 Z 8 AktG im

unausgenützten Umfang unter gleichzeitiger Ermächtigung des Vorstandes zum zweckneutralen

Erwerb eigener Aktien bis zu 10% des Grundkapitals gemäß -- 65 Abs 1 Z 8 AktG auf die Dauer von

30 Monaten ab dem Tag der Beschlussfassung der 146. ordentlichen Hauptversammlung

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 61.528.072

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 87,13 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 61.528.072

JA 42.328.618 Stimmen.

NEIN 19.199.454 Stimmen.

ENTHALTUNG 507.018 Stimmen.

(Ende)

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Aussender: Oberbank AG Untere Donaulände 28 4020 Linz Österreich Ansprechpartner: Prok. Mag. Gerald Straka Tel.: +43 732 7802-37221 E-Mail: gerald.straka@oberbank.at Website: www.oberbank.at ISIN(s): AT0000625108 (Aktie) Börse(n): Wiener Börse (Amtlicher Handel)

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May 19, 2026 09:17 ET (13:17 GMT)