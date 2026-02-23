|Unternehmen
|ISIN-Code
|Dividende (Währung)
|Dividende (EUR)
|INTERNATIONAL PAPER COMPANY
|US4601461035
|0,4625 USD
|0,3925 EUR
|mehr Dividenden im wallstreetOnline Dividendenkalender
© 2026 wallstreetONLINE (Dividenden)
|Realtime
|Geld
|Brief
|Zeit
|37,420
|39,850
|07:28
|36,240
|38,230
|07:15
|Unternehmen
|ISIN-Code
|Dividende (Währung)
|Dividende (EUR)
|INTERNATIONAL PAPER COMPANY
|US4601461035
|0,4625 USD
|0,3925 EUR
|mehr Dividenden im wallstreetOnline Dividendenkalender
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|07:15
|Dividendenbekanntmachungen (23.02.2026)
| Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) INTERNATIONAL PAPER COMPANY US4601461035 0,4625 USD 0,3925 EUR mehr Dividenden im wallstreetOnline Dividendenkalender
► Artikel lesen
|12.02.
|International Paper - Director/PDMR Shareholding
|12.02.
|International Paper - Director/PDMR Shareholding - Replacement
|10.02.
|PSNA Operations Lead to Bullish Sentiment for International Paper (IP)
|05.02.
|International Paper schließt Verkauf seines globalen Zellulosefasergeschäfts an American Industrial Partners (AIP) ab
|Unternehmen / Aktien
|Kurs
|%
|INTERNATIONAL PAPER COMPANY
|39,440
|-0,85 %