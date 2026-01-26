|Unternehmen
|ISIN-Code
|Dividende (Währung)
|Dividende (EUR)
|DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST
|US25525P1075
|0,01 USD
|0,0084 EUR
|INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES TRUST
|US4562371066
|0,05 USD
|0,0422 EUR
|RMR GROUP INC
|US74967R1068
|0,45 USD
|0,3804 EUR
|ROYAL BANK OF CANADA
|CA7800871021
|1,64 CAD
|1,0121 EUR
|SEVEN HILLS REALTY TRUST
|US81784E1010
|0,28 USD
|0,2367 EUR
|TOWNSQUARE MEDIA INC
|US8922311019
|0,2 USD
|0,169 EUR
|VALUE LINE INC
|US9204371002
|0,325 USD
|0,2747 EUR
