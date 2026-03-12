EQS-News: Rockwell Automation / Schlagwort(e): Vereinbarung

Rockwell Automation gibt erfolgreiche Digitalisierung der pharmazeutischen Fertigung bei ROVI bekannt



Adasoft liefert Integrations-Know-how für eine nahtlose digitale Transformation beim führenden Pharmaunternehmen Laboratorios Farmacéuticos ROVI MADRID, 12. März 2026 /PRNewswire/ -- Rockwell Automation, das weltweit größte Unternehmen für industrielle Automatisierung und digitale Transformation, gibt bekannt dass Laboratorios Farmacéuticos Rovi, S.A. (ROVI), ein führendes Spezialpharmaunternehmen, in Zusammenarbeit mit Rockwell Automation und Adasoft, einem spezialisierten Technik- und Automatisierungsintegrator, erfolgreich ein umfassendes digitales Chargenausführungssystem implementiert hat. Die Integration markiert einen bedeutenden Meilenstein auf Rovis fortlaufendem Weg zur operativen Exzellenz und Datenintegrität. ROVIs Initiative konzentrierte sich auf die vollständige Digitalisierung der Chargenausführungsprozesse, die Abschaffung papierbasierter Aufzeichnungen sowie die Integration des Manufacturing Execution Systems (MES) FactoryTalk PharmaSuite von Rockwell Automation mit zentralen Unternehmensplattformen wie ERP und LIMS. Die erste Projektphase wurde in weniger als einem Jahr abgeschlossen und führte zur Beseitigung der Papierdokumentation, verbesserter Rückverfolgbarkeit, kürzeren Prüfzeiten sowie gesteigerter Wettbewerbsfähigkeit. ROVI ist ein Unternehmen mit einem bedeutenden industriellen Fußabdruck, das sich der Herstellung eigener Produkte sowie der Auftragsproduktion über seine Tochtergesellschaft ROIS widmet. Der standardisierte und replizierbare Ansatz, der bei der ersten Implementierung gewählt wurde, hat die Grundlage für künftige Rollouts in weiteren Rovi-Werken gelegt. "ROVIs Vision für die digitale Transformation stimmt perfekt mit unserer Mission überein, Kunden dabei zu helfen, wettbewerbsfähiger, widerstandsfähiger und nachhaltiger zu werden", sagt Rodrigo Riera, regionaler Vizepräsident für die Südregion bei Rockwell Automation. "Durch die Integration fortschrittlicher MES-Technologie und enge Zusammenarbeit haben wir Rovi dabei unterstützt, schnelle und greifbare Ergebnisse zu erzielen, die einen neuen Maßstab für die Branche setzen." Rockwell Automation unterstützte Rovi während des gesamten Projektlebenszyklus - von Design und Softwarelizenzierung über Rezepturerstellung, Projektmanagement und Mitarbeiterschulung bis hin zur Systemvalidierung. Die Partnerschaft nutzte Rockwells Erfahrung in regulierten Umgebungen und pharmazeutischen Prozessen. Adasoft, ein Gold-zertifizierter Systemintegrator im PartnerNetwork-Ökosystem von Rockwell Automation, spielte eine entscheidende Rolle bei der Gewährleistung einer nahtlosen Integration und Projektdurchführung. "Unsere Erfahrung in regulierten Branchen und unser Engagement für operative Exzellenz ermöglichten es uns, Rovi bei einem reibungslosen Übergang in eine vollständig digitale Umgebung zu unterstützen", sagt Oscar Cortada, Vizepräsident für Marktpositionierung und Partnerschaften bei Adasoft. "Digitale Transformation ist nicht nur eine Frage der Technologie - es geht darum, unsere Kunden in die Lage zu versetzen, fundierte Entscheidungen zu treffen und höchste Qualitäts- und Sicherheitsstandards einzuhalten." Aufbauend auf dem Erfolg dieses Projekts planen ROVI, Adasoft und Rockwell Automation, ihre Zusammenarbeit fortzusetzen und die digitale Transformation sowie die Prozessautomatisierung in ROVIs gesamtem Betrieb voranzutreiben. Über Rockwell Automation Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK) ist ein weltweit führender Anbieter für industrielle Automatisierung und digitale Transformation. Rockwell Automation verbindet die Kreativität von Menschen mit der Leistungsfähigkeit der Technik, um die Grenzen des menschlich Möglichen zu erweitern und die Welt produktiver und nachhaltiger zu gestalten. Der Firmensitz von Rockwell Automation befindet sich in Milwaukee, Wisconsin, USA. Rockwell Automation beschäftigte zum Ende des Geschäftsjahres 2025 rund 26.000 Mitarbeitende, die Kunden in mehr als 100 Ländern zur Seite stehen. Wie wir Unternehmen der verschiedensten Branchen auf dem Weg zum Connected Enterprise begleiten, finden Sie auf www.rockwellautomation.com . Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1981317/Rockwell_Automation_Logo.jpg View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/rockwell-automation-gibt-erfolgreiche-digitalisierung-der-pharmazeutischen-fertigung-bei-rovi-bekannt-302709862.html



