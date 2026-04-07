EQS-News: KHD Humboldt Wedag Vermögensverwaltungs-AG
/ Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
07.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|KHD Humboldt Wedag Vermögensverwaltungs-AG
|Von-der-Wettern-Straße 4a
|51149 Köln
|Deutschland
|E-Mail:
|hauptversammlung@khdvv.de
|Internet:
|https://www.khdvv.de
|ISIN:
|DE000A1X3WW8
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2304392 07.04.2026 CET/CEST