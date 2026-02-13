EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: KHD Humboldt Wedag Vermögensverwaltungs-AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die KHD Humboldt Wedag Vermögensverwaltungs-AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 20.02.2026
Ort: https://khdvv.de/finanzberichte/
