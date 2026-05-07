In seinem neuesten Video stellt Philipp Haas fünf Aktien vor, die er im Mai 2026 für sein Wikifolio gekauft hat. Die Mischung besteht aus qualitativ hochwertigen Large-Caps, soliden Mid-Caps und zwei spekulativeren Small-Caps. Alle Positionen sind seiner Meinung nach für ihre jeweilige Qualität attraktiv bewertet und bieten eine gute Balance aus Wachstum, Substanz und thematischem Rückenwind. Hier die Übersicht: 1. Adyen (ADYEN.AS) - Der europäische Payment-Champion 2. Bellring Brands (BRBR) - Fitness- und Protein-Power aus den USA 3. Grupa Pracuj (GPP.WA) - Jobportal-Proxy für Polen und Ukraine 4. Daldrup & Söhne (4D4.DE) - Geothermie-Bohr-Spezialist 5. LION E-Mobility (LMIA.DE) - Spekulativer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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