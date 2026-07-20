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Daldrup & Söhne AG schlägt Dividendenerhöhung um 20 Prozent auf 0,18 EUR je Aktie vor



20.07.2026 / 08:30 CET/CEST

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Daldrup & Söhne AG schlägt Dividendenerhöhung um 20 Prozent auf 0,18 EUR je Aktie vor Pullach / Ascheberg, 20. Juli 2026 - Vorstand und Aufsichtsrat der Daldrup & Söhne AG (ISIN DE0007830572), Bohrtechnik- und Geothermiespezialist, schlagen der ordentlichen Hauptversammlung am 27. August 2026 vor, für das Geschäftsjahr 2025 eine Dividende von 0,18 EUR je dividendenberechtiger Aktie auszuschütten. Gegenüber der Vorjahresdividende von 0,15 EUR je Aktie entspricht dies einer Erhöhung um 20 Prozent. "Mit der vorgeschlagenen Dividende möchten wir unsere Aktionärinnen und Aktionäre weiterhin nachhaltig am Unternehmenserfolg der Daldrup & Söhne AG beteiligen. Die im Jahr 2025 erneut deutlich verbesserte Ertragskraft bildet die Grundlage für die vorgeschlagene Anhebung des Dividendenvolumens auf 1,1 Mio. EUR. Gleichzeitig steht unser Dividendenvorschlag im Einklang mit unserer auf Kontinuität ausgerichteten Dividendenpolitik bei gleichzeitig weiteren Investitionen in unser Wachstum ", sagt Andreas Tönies, CEO der Daldrup & Söhne AG. Über die Daldrup & Söhne AG Die Daldrup & Söhne AG (ISIN: DE0007830572, WKN: 783057) mit einer Unternehmenshistorie von 80 Jahren ist ein spezialisierter Anbieter von Bohr- und Umweltdienstleistungen und ist unter den führenden Unternehmen in Deutschland positioniert. Die Tätigkeit gliedert sich in die Geschäftsbereiche Geothermie, Rohstoffe & Exploration, Environment, Development & Services (EDS) sowie Wassergewinnung. Im Geschäftsbereich Geothermie werden Bohrdienstleistungen sowohl für die oberflächennahe Geothermie (insbesondere Erdwärmesonden für Wärmepumpen), aber vor allem auch Bohrdienstleistungen für die Tiefengeothermie von bis zu 6.000 m erbracht, um die so zugängliche Erdwärme für die Strom- und/oder Wärmegewinnung zu nutzen. Im Geschäftsbereich Rohstoffe und Exploration dienen die von der Daldrup & Söhne AG durchgeführten Bohrungen der Exploration und dem Aufschluss der Lagerstätten fossiler Energieträger (insbesondere Steinkohle und Gas) sowie mineralischer Rohstoffe und Erze (z.B. Kupfer und Gold). Der Geschäftsbereich Wassergewinnung umfasst den Brunnenbau zur Gewinnung von Trink-, Brauch-, Heil-, Mineral-, Kesselspeise- oder Kühlwasser sowie Thermalsole. Der Geschäftsbereich Environment, Development & Services (EDS) umfasst spezielle umwelttechnische Dienstleistungen wie etwa die hydraulische Sanierung von kontaminierten Standorten, die Errichtung von Gas-Absaugbrunnen zur Gewinnung von Deponiegas, die Erstellung von Grundwassergüte-Messstellen oder die Errichtung von Wasserreinigungsanlagen. Die Aktien der Daldrup & Söhne AG sind im Scale (Teilsegment des Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse) notiert. Die Aktie ist im Auswahlindex Scale30 enthalten. Disclaimer Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Diese Veröffentlichung und die darin enthaltenen Informationen sind nicht zur direkten oder indirekten Weitergabe in bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika ("USA"), Kanada, Australien oder Japan bestimmt. Presse- & Investor Relations-Kontakt Daldrup & Söhne AG

Annette Kohler-Kruse / Frank Ostermair

Fon +49 171 547 69 84

ir@daldrup.eu Emil-Riedl-Weg 6

82049 Pullach i. Isartal

Deutschland www.daldrup.eu



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