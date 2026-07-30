© Foto: KI-generiert mit DALL-EEs gibt sie noch: Aktien, die prächtig am Ausbau der KI-Rechenzentren verdienen, deren Kurse sich aber noch nicht verdoppelt oder verdreifacht haben. Bei Amphenol könnte sich das bald ändern.Amphenol profitiert immer stärker vom weltweiten Ausbau der KI-Infrastruktur. Der Hersteller von Steckverbindern, Kabelsystemen, Sensoren und Glasfaserlösungen übertraf im zweiten Quartal sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn die Erwartungen. Auch der Ausblick fiel deutlich stärker aus als von der Wall Street erwartet. Der Umsatz kletterte gegenüber dem Vorjahr um 55 Prozent auf 8,76 Milliarden US-Dollar. Analysten hatten lediglich mit rund 8,23 Milliarden US-Dollar gerechnet. Der bereinigte Gewinn je …
Enthaltene Werte: US0320951017Den vollständigen Artikel lesen
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