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WKN: 888351 | ISIN: US22160K1051 | Ticker-Symbol: CTO
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24.07.26 | 08:00
813,20 Euro
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Branche
Handel/E-Commerce
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5-Tage-Chart
CIBUS REAL ESTATE
CIBUS REAL ESTATE AB Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
AVI GLOBAL TRUST PLC--
CIBUS REAL ESTATE AB12,910+0,27 %
COCA-COLA CONSOLIDATED INC163,50+4,21 %
CONCENTRIX CORPORATION21,090+9,42 %
COSTCO WHOLESALE CORPORATION813,20-0,09 %
FIRST BUSEY CORPORATION24,800-0,80 %
GLADSTONE COMMERCIAL CORPORATION11,2500,00 %
GLADSTONE LAND CORPORATION7,465-0,99 %
KAISER ALUMINUM CORPORATION150,00+0,67 %
MWB FAIRTRADE WERTPAPIERHANDELSBANK AG11,000-4,35 %
SIGNET JEWELERS LTD79,36+0,63 %
ZABKA GROUP SA7,012-1,63 %
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