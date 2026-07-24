|Unternehmen
|ISIN-Code
|Dividende (Währung)
|Dividende (EUR)
|AVI GLOBAL TRUST PLC
|GB00BLH3CY60
|0,015 GBP
|EUR
|AVI GLOBAL TRUST PLC
|GB00BLH3CY60
|0,015 GBP
|EUR
|CIBUS REAL ESTATE AB
|SE0010832204
|-
|0,07 EUR
|COCA-COLA CONSOLIDATED INC
|US1910981026
|0,25 USD
|0,2196 EUR
|CONCENTRIX CORPORATION
|US20602D1019
|0,36 USD
|0,3163 EUR
|COSTCO WHOLESALE CORPORATION
|US22160K1051
|1,47 USD
|1,2918 EUR
|FIRST BUSEY CORPORATION
|US3193832041
|0,26 USD
|0,2284 EUR
|GLADSTONE COMMERCIAL CORPORATION
|US3765361080
|0,1 USD
|0,0878 EUR
|GLADSTONE COMMERCIAL CORPORATION PRF G
|US3765368846
|0,125 USD
|0,1098 EUR
|GLADSTONE LAND CORPORATION
|US3765491010
|0,0467 USD
|0,041 EUR
|KAISER ALUMINUM CORPORATION
|US4830077040
|0,77 USD
|0,6766 EUR
|MWB FAIRTRADE WERTPAPIERHANDELSBANK AG
|DE000A3EYLC7
|-
|0,8 EUR
|SIGNET JEWELERS LTD
|BMG812761002
|0,35 USD
|0,3075 EUR
|ZABKA GROUP SA
|LU2910446546
|0,5321 PLN
|0,1228 EUR
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