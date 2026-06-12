EQS-News: Alexanderwerk Aktiengesellschaft
/ Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Alexanderwerk Aktiengesellschaft
|Kippdorfstraße 6-24
|42857 Remscheid
|Deutschland
|E-Mail:
|ir@alexanderwerk.com
|Internet:
|https://www.alexanderwerk.com
|ISIN:
|DE000A37FTW0
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2345342 12.06.2026 CET/CEST