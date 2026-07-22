Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG (ISIN DE000A3EYLC7/ WKN A3EYLC) hat im 1. Halbjahr 2026 nach vorläufigen und ungeprüften Zahlen ein Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit vor Zuführung zum Fonds für allgemeine Bankrisiken in Höhe von TEUR 10.542 erzielt (i.Vj. TEUR 7.598), so das Unternehmen in einer aktuellen Ad hoc-Mitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Ad hoc-Mitteilung: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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