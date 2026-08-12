Die Onkologie hat sich zum dynamischsten Innovationsfeld der Pharmabranche entwickelt. Dabei wird nicht nach einem Wundermittel gesucht, sondern man ist bestrebt, hochpräzise personalisierte Therapien, die Tumore auf molekularer Ebene angreifen, zu entwickeln. Für Investoren ist der Markt, der zweistellig wächst, langfristig attraktiv. Zwischen etablierten Konzernen und agilen Biotech-Unternehmen mit bahnbrechenden Technologieplattformen liegen zwar Welten, aber sie bieten beide enorme Wertsteigerungspotenziale. Wir sehen uns heute mit BioNTech, Vidac Pharma und Pfizer drei Unternehmen an, die den nächsten Blockbuster finden wollen.
Enthaltene Werte: US09075V1026,GB00BM9XQ619,US7170811035Den vollständigen Artikel lesen ...
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