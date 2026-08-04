Steigende Gesundheitsausgaben, eine alternde Bevölkerung und eine noch nie dagewesene Forschungstiefe treiben den Life-Science-Sektor in einen mehrjährigen Superzyklus. Und es gibt starke Protagonisten! Zum Beispiel präsentiert sich Gerresheimer als glänzendes Infrastruktur-Asset als führender Anbieter hochwertiger Primärverpackungen. Im Bereich Injektionen und Biologics profitiert das Unternehmen direkt von der Explosion komplexer Therapien und GLP-1-Märkte. Vidac Pharma forscht im Bereich Krebs und nutzt den Warburg-Effekt für die nächsten Studien, ein klassischer High-Beta-Play für Investoren, die auf überdurchschnittliches Wachstum setzen. Novo Nordisk bleibt das unangefochtene Flaggschiff der Adipositas- und Diabetes-Welle und Pfizer nutzt die aktuelle Bewertungsruhe als Chance, um mit einer breiten Pipeline aus Onkologie, Impfstoffen und neuen Therapieformen die nächste Wachstumsphase zu zünden. Wer gehört ins Portfolio für den nächsten LifeScience-Boom?Den vollständigen Artikel lesen ...
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