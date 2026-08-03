Novo Nordisk kämpft um die Trendwende

Ein gescheiterter Hoffnungsträger hat Novo Nordisk kurz vor den Halbjahreszahlen ausgebremst. Die an der New York Stock Exchange notierten ADR verloren am 31. Juli 8,8 Prozent auf 47,08 Dollar. Auslöser waren enttäuschende Daten zur Phase-3-Studie ZEUS mit Ziltivekimab. Der Antikörper senkte zwar die untersuchten Entzündungsmarker, reduzierte schwere kardiovaskuläre Ereignisse gegenüber Placebo aber nicht. Die Hazard Ratio von 0,99 bei einem Konfidenzintervall von 0,88 bis 1,11 signalisiert praktisch keinen Unterschied. Für den dänischen Pharmakonzern ist das ein Rückschlag bei der geplanten Verbreiterung des Portfolios über Diabetes und Adipositas hinaus. Die Prognose für das bereinigte operative Ergebnis 2026 bleibt unverändert. Im dritten Quartal fällt allerdings eine nicht zahlungswirksame Wertminderung an.

Das operative Fundament liefert ein gemischtes Bild. Im ersten Quartal stieg der ausgewiesene Umsatz um 32 Prozent zu konstanten Wechselkursen auf 96,8 Milliarden dänische Kronen. Das operative Ergebnis sprang um 65 Prozent auf 59,6 Milliarden Kronen. Beide Werte wurden jedoch durch die Auflösung einer Rückstellung zum US-Arzneimittelprogramm 340B um 26,8 Milliarden Kronen aufgebläht. Bereinigt sanken die Erlöse zu konstanten Wechselkursen um vier Prozent und der operative Gewinn um sechs Prozent. Trotz der hohen Nachfrage zeigen sich damit deutliche Preisbelastungen im wichtigen US-Geschäft.

Ein Lichtblick ist die Wegovy-Tablette. Das im Januar in den USA gestartete orale Adipositasmittel erzielte im Auftaktquartal 2,26 Milliarden Kronen Umsatz und lag deutlich über den Markterwartungen von 1,16 Milliarden Kronen. Rund 1,3 Millionen Verschreibungen unterstreichen die starke Aufnahme. Novo Nordisk will die Pille in der zweiten Jahreshälfte auch außerhalb der USA einführen. Der Arzneimittelhersteller hob deshalb seine Jahresprognose leicht an. Für 2026 wird bereinigt nun ein Rückgang von Umsatz und operativem Gewinn um jeweils vier bis zwölf Prozent zu konstanten Wechselkursen erwartet. Zuvor hatte die Spanne minus fünf bis minus 13 Prozent betragen.

Strategisch bleibt der GLP-1-Markt das Zentrum. Wegovy und Ozempic profitieren vom wachsenden Bedarf bei Adipositas und Diabetes. Gleichzeitig verschärft Eli Lilly den Wettbewerb und der Preisdruck in den USA nimmt zu. Hinzu kommen Entwicklungsrisiken. Chancen bieten die Wegovy-Tablette, internationale Zulassungen und neue Darreichungsformen. Die künftige Dynamik hängt damit stärker von erfolgreichen Markteinführungen und der Preisdurchsetzung ab.

Die Analysten bleiben zurückhaltend. JPMorgan bewertet die in Kopenhagen notierte B-Aktie mit "Neutral" und einem Kursziel von 250 dänischen Kronen. Die Deutsche Bank nennt bei "Hold" ein Ziel von 290 Kronen. Diese Kursziele beziehen sich nicht unmittelbar auf den in US-Dollar gehandelten ADR, der der technischen Analyse zugrunde liegt.

Novo Nordisk A/S

Betrachtungszeitraum: 03.08.2021- 03.08.2026. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: ariva.de

Charttechnisches Bild

Charttechnisch hat der Kurseinbruch die Erholung des an der NYSE notierten ADR abrupt beendet. Der Titel schloss am 31. Juli bei 47,08 Dollar und damit 8,8 Prozent unter dem Vortagesschluss von 51,61 Dollar. Der Kurs notiert knapp oberhalb des GD 200 bei 46,65 Dollar und deutlicher über dem GD 100 bei 43,73 Dollar. Damit steht zunächst die 200-Tage-Linie im Fokus. Ein nachhaltiger Rückfall darunter würde den jüngsten Erholungsversuch infrage stellen.

Die erste größere Unterstützungszone liegt bei 40 Dollar. Vom Schlusskurs aus entspricht dies einem Abstand von rund 15 Prozent. Wird auch diese Marke unterschritten, rückt die Unterstützung bei 35 Dollar in den Fokus. Sie liegt nahe dem 52-Wochen-Tief von 35,12 Dollar. Auf der Oberseite bildet die Marke von 50 Dollar den ersten Widerstand. Ein Ausbruch darüber könnte den Weg in Richtung 60 Dollar öffnen. Bis dahin bleibt das übergeordnete Chartbild trotz der zurückeroberten Durchschnittslinien angeschlagen.

Tradingmöglichkeiten

Faktor-Optionsscheine Long auf Novo Nordisk A/S

Basiswert Name WKN Briefkurs in EUR Basispreis(Strike) Reset Barriere Faktor Laufzeit Novo Nordisk A/S UG8MLU 4,43 31,411638 USD 35,338093 USD 3 Open End Novo Nordisk A/S UN50MD 12,86 39,260678 USD 44,757173 USD 6 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 03.08.2026; 11:30 Uhr

Faktor-Optionsscheine Short auf Novo Nordisk A/S

Basiswert Name WKN Briefkurs in EUR Basispreis(Strike) Reset Barriere Faktor Laufzeit Novo Nordisk A/S HD7HLH 11,69 62,776842 USD 58,853289 USD 3 Open End Novo Nordisk A/S UN3R0D 6,81 56,49761 USD 51,791359 USD 5 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 03.08.2026; 11:30 Uhr

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