Die Novo Nordisk-Aktie hat ihren jüngsten Erholungsversuch am Freitag abrupt beendet und rund -12% verloren. Auslöser war das Verfehlen des primären Endpunkts in der Phase-3-Studie ZEUS mit Ziltivekimab. Zum Wochenauftakt versucht sich der Titel nun knapp oberhalb einer wichtigen Kreuzunterstützung zu stabilisieren. Mein Kollege Vincent Uhr hat zuletzt die fundamentalen Chancen auf einen Anlauf in Richtung 50 € sowie die Bedeutung der bevorstehenden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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