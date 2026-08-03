DJ PTA-DD: Vidac Pharma Holding PLC: Korrektur einer Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR vom 31.07.2026
Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Vidac Pharma Holding PLC: Korrektur einer Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR vom 31.07.2026
London (pta000/03.08.2026/17:45 UTC+2) - Mitteilung
1 Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen a) Name Dr Max Herzberg 2 Grund der Meldung a) Position/Status Vorstand b) Berichtigung Korrektur eines Tippfehlers bei Aktienkurs und Gesamttransaktionswert. Sonst unverändert 3 Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht a) Name Vidac Pharma Holding PLC b) LEI 875500BCH1T6XX5EUG13 4 Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art Aktie des Instruments Kennung GB00BM9XQ619 b) Art des Geschäfts Verkauf c) Preis(e) Volumen 0,47 EUR 47,00 EUR 0,45 EUR 900,00 EUR d) Aggregierter Preis Aggregiertes Volumen 0,45 EUR 947,00 EUR e) Datum des Geschäfts 28.07.2026 UTC+3 f) Ort des Geschäfts Xetra MIC XETR (Xetra)
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Aussender: Vidac Pharma Holding PLC 20-22 Wenlock Road N1 7GU London Vereinigtes Königreich Ansprechpartner: Sandra Gamzon Tel.: +972 544 999951 E-Mail: investors@vidacpharma.com Website: www.vidacpharma.com ISIN(s): GB00BM9XQ619 (Aktie) Börse(n): Freiverkehr in Düsseldorf (Primärmarkt), Hamburg, Stuttgart Weitere XETRA Handelsplätze:
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August 03, 2026 11:45 ET (15:45 GMT)