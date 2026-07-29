Die Gesundheitsbranche der Zukunft wird von drei wesentlichen Megatrends angetrieben: Adipositas, Onkologie und Neurologie. Während der Markt für Krebsmedikamente auf fast 700 Mrd. USD zusteuert und Alzheimer-Therapien explodieren, hat der GLP-1-Boom erst begonnen und die Onkologie als größten Pipeline-Werttreiber abgelöst. Doch nicht jedes Unternehmen wird von dieser Dynamik gleichermaßen profitieren. Der entscheidende Unterschied liegt in der strategischen Ausrichtung und der Fähigkeit, wissenschaftliche Meilensteine in Markterfolge zu übersetzen. Wir sehen uns daher heute mit Novo Nordisk, Vidac Pharma und AbbVie drei Unternehmen an, die jeweils einen dieser Bereiche verkörpern.
Enthaltene Werte: DK0062498333,GB00BM9XQ619,US00287Y1091Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 inv3st.de