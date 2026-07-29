Nach einer jahrelangen Konsolidierung fragen sich Investoren: Geht es auch mal wieder aufwärts? Der globale LifeScience-Sektor steht auch im Jahr 2026 vor einer massiven Konsolidierungswelle, da etablierte Pharma-Riesen und agile Biotech-Pioniere ihr Geschäft neu ordnen. Die Marktdynamik bleibt hoch, doch leider werden beide Seiten bespielt. So sind es bislang überwiegend spekulative Anleger, die die vorhandene Volatilität nutzen. Das angeschlagene Hamburger BioTech-Unternehmen Evotec rückt nach drastischen Kursverlusten und laufender Restrukturierung zunehmend in das Visier finanzstarker Übernehmer, welche günstig an hochkarätige Wirkstoffplattformen gelangen wollen. Gleichzeitig zieht BioNxt mit seinen wegweisenden Wirkstoffverabreichungssystemen und fortgeschrittenen klinischen Pipelines das Interesse von Investoren auf sich. Beim DAX-Konzern Bayer spekuliert der Markt indes weiterhin fieberhaft über eine mögliche Aufspaltung oder die Abspaltung einzelner Sparten, was die Attraktivität für strategische Käufer massiv erhöht. Auf der anderen Seite agiert der dänische Branchenprimus Novo Nordisk, getrieben von den anhaltenden Milliardengewinnen seines Abnehm-Portfolios, als finanzgewaltiger Jäger auf der Suche nach strategischen Zukäufen im Adipositas- und Herz-Kreislauf-Segment. Für Anleger bietet dieses hochdynamische Umfeld eine seltene Gelegenheit, frühzeitig auf die heißesten Übernahmekandidaten des Jahres zu setzen. Wie ist der aktuelle Stand?

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