In modernen Onkologie-Zentren ist schon lange klar, dass der Kampf gegen den Krebs nicht von dem einen Wirkstoff gewonnen wird. Immer mehr wird deutlich, dass es um das Zusammenspiel mehrerer Faktoren gehen muss, um Patienten nachhaltig zu heilen. Jahrelang verließen sich Mediziner auf die Chemiekeule in Form klassischer Chemotherapien. Doch Tumore zeigten sich immer wieder robust und verlangen komplexere Therapien. Da bei vielen Wirkstoffen ohnehin die Patente auslaufen, gewinnen neue, ergänzende Therapieformen an Bedeutung. Eine dieser Therapien setzt am gestörten Energiestoffwechsel der Krebszellen an und verspricht Fortschritt. Wir beleuchten den Markt und stellen ein spannendes Biotech vor, das nur wenige Experten kennen.Den vollständigen Artikel lesen ...
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