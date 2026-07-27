© Foto: ZUMAPRESS.com | La Nacion - picture allianceTrotz eines enorm starken Wachstums und einer günstigen Unternehmensbewertung ist Halozyme noch immer ein Nischenwert. Das dürfte nicht mehr lange so bleiben. Willkommen zum Smartbroker+ Chart der Woche - Halozyme Die Allgegenwart des KI-Trades hat viele Anlegerinnen und Anleger zuletzt übersehen lassen, dass auch andere Branchen haussieren und zahlreiche Anlagechancen bieten. Eine dieser Rallye, die unter dem Radar vieler Investoren gelaufen ist, hat bei Biotechnologiewerten stattgefunden, die in den vergangenen Wochen hochdynamisch auf neue Allzeithochs ausgebrochen sind, wie der Blick auf den Nasdaq Biotechnology Index zeigt. Dieser hat den US-Gesamtmarktindex in diesem Jahr um mehr als …
Enthaltene Werte: US1101221083,DE0005664809,US5324571083,US7170811035,US40637H1095,CH0012032XXX,US00287Y1091Den vollständigen Artikel lesen
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