Novo Nordisk und Eli Lilly zeigen, wie Blockbuster entstehen - warum Biotech-Unternehmen mit Produkten plötzlich anders bewertet werden

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Lange Zeit galt im Biotechnologiesektor eine einfache Faustregel: Solange ein Unternehmen noch kein zugelassenes Produkt besitzt, entscheidet vor allem die Hoffnung über die Bewertung. Mit jeder klinischen Studie steigen oder fallen die Erwartungen. Erst wenn aus Forschung tatsächlich ein kommerzielles Geschäft wird, verändert sich die Wahrnehmung am Kapitalmarkt grundlegend. Genau diesen Wandel haben Unternehmen wie Novo Nordisk (ISIN: DK0062498333) und Eli Lilly (ISIN: US5324571083) in ihrer Geschichte bereits durchlaufen. Aus einzelnen Innovationen entstanden Milliardenprodukte, aus Forschungsunternehmen globale Pharmakonzerne. Für Anleger stellt sich deshalb immer wieder dieselbe Frage: Welche Biotech-Unternehmen könnten heute an einem ähnlichen Wendepunkt stehen?

Der schwierigste Schritt beginnt oft erst nach der Zulassung

Viele Investoren konzentrieren sich auf klinische Studien oder Zulassungsentscheidungen. Dabei beginnt die eigentliche Herausforderung häufig erst danach. Ein neues Medikament muss in Krankenhäusern etabliert, Erstattungen gesichert und Produktionskapazitäten aufgebaut werden. Erst wenn diese Hürden gemeistert werden, entsteht aus wissenschaftlichem Erfolg ein nachhaltiges Geschäftsmodell. Genau deshalb beobachten institutionelle Investoren nicht nur Zulassungen, sondern vor allem die ersten kommerziellen Entwicklungen eines neuen Produkts.

Aus Forschung wird ein operatives Geschäft

Für Mesoblast (ISIN: AU000000MSB8) markiert das laufende Jahr genau diesen Übergang. Mit Ryoncil, der ersten in den USA zugelassenen allogenen mesenchymalen Zelltherapie für Kinder mit steroidrefraktärer akuter Graft-versus-Host-Erkrankung, erzielt das Unternehmen inzwischen einen wachsenden Umsatz. Im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2026 belief sich der Nettoerlös auf 36 Millionen US-Dollar, im Gesamtjahr auf 115 Millionen US-Dollar. Damit verändert sich auch die Ausgangslage des Unternehmens. Während viele Biotechnologiegesellschaften weiterhin ausschließlich auf zukünftige Studiendaten angewiesen sind, verfügt Mesoblast bereits über erste kommerzielle Einnahmen.

Gleichzeitig schreitet die Pipeline voran

Parallel zur Vermarktung entwickelt Mesoblast seine Pipeline weiter. Im Juli meldete das Unternehmen, dass in der zulassungsrelevanten Phase-III-Studie zur Behandlung chronischer Rückenschmerzen bereits der 300. Patient behandelt wurde - ein wichtiger operativer Meilenstein auf dem Weg zu den nächsten Studiendaten. Auch im Bereich Herzinsuffizienz kam es zuletzt zu Fortschritten. Die US-amerikanische FDA vergab für den Zulassungsantrag von rexlemestrocel-L eine BLA-Filing-Nummer und ermöglicht eine modulare Prüfung, wodurch einzelne Bestandteile des Antrags bereits vor Abschluss der vollständigen Einreichung bewertet werden können.

Warum genau diese Phase für Investoren interessant ist

Historisch wurden viele erfolgreiche Biotechnologieunternehmen nicht erst mit der ersten Zulassung neu bewertet, sondern in der Phase danach. Sobald ein Unternehmen zeigen konnte, dass ein Produkt tatsächlich Umsätze erzielt und gleichzeitig weitere Programme voranschreiten, änderte sich häufig auch der Blick institutioneller Investoren. Natürlich bleibt Biotechnologie ein risikoreicher Sektor. Klinische Ergebnisse, regulatorische Entscheidungen und die Marktdurchdringung neuer Therapien lassen sich nicht sicher vorhersagen. Dennoch achten professionelle Investoren zunehmend auf Unternehmen, die den Schritt von der reinen Forschung hin zu einem operativen Geschäftsmodell bereits begonnen haben.

Fazit

Während sich die Aufmerksamkeit vieler Anleger weiterhin auf die größten Pharmakonzerne richtet, entstehen die möglichen Wachstumsstories häufig deutlich früher. Der Übergang von einem klassischen Entwicklungsunternehmen zu einem Biotech mit zugelassenem Produkt und wachsendem Umsatz gehört zu den entscheidendsten Phasen im Lebenszyklus eines Unternehmens. Mit den steigenden Erlösen von Ryoncil, den Fortschritten in mehreren späten Entwicklungsprogrammen und weiteren regulatorischen Meilensteinen befindet sich Mesoblast (ISIN: AU000000MSB8) derzeit genau in einer solchen Entwicklungsphase. Für Anleger dürfte deshalb in den kommenden Quartalen nicht nur die Pipeline, sondern zunehmend auch die operative Umsetzung im Mittelpunkt stehen.

Quellen:

Mesoblast - Ryoncil erzielt 36 Mio. US-Dollar Umsatz im Quartal und 115 Mio. US-Dollar im Gesamtjahr: https://investorsmedia.mesoblast.com/asx-announcements/

Mesoblast - Phase-III-Studie bei chronischen Rückenschmerzen erreicht 300 behandelte Patienten: https://investorsmedia.mesoblast.com/asx-announcements/

Mesoblast - FDA vergibt BLA-Filing-Nummer und ermöglicht modulare Prüfung für rexlemestrocel-L: https://investorsmedia.mesoblast.com/asx-announcements/

Mesoblast - Investor Relations: https://investorsmedia.mesoblast.com/

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Mesoblast Limited

Land: Australien / ISIN: AU000000MSB8

https://investorsmedia.mesoblast.com

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Enthaltene Werte: US5324571083,AU000000MSB8,DK0062498333