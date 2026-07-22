Novo Nordisk, Eli Lilly und GSK investieren Milliarden - warum Biotech plötzlich wieder zum Übernahmekandidaten wird

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Noch vor wenigen Jahren schien die Biotechnologie an der Börse ihren Glanz verloren zu haben. Gestiegene Zinsen, schwierigere Finanzierungsbedingungen und zahlreiche Rückschläge bei klinischen Studien sorgten dafür, dass viele Unternehmen deutlich an Wert verloren. Doch während sich viele Anleger zuletzt auf Künstliche Intelligenz oder die GLP-1-Erfolgsgeschichte konzentrierten, hat sich im Hintergrund ein anderer Trend entwickelt: Die großen Pharmakonzerne investieren wieder Milliardenbeträge in innovative Biotechnologien. Für viele Marktbeobachter ist das ein Signal, dass die nächste Übernahmewelle bereits begonnen haben könnte. Unternehmen wie Mesoblast (ISIN: AU000000MSB8) könnten dadurch wieder stärker in den Fokus rücken.

Big Pharma muss neue Wachstumstreiber finden

Der Druck auf die großen Pharmakonzerne wächst. Zahlreiche umsatzstarke Medikamente verlieren in den kommenden Jahren ihren Patentschutz, gleichzeitig steigen die Anforderungen an Innovation und Produktivität. Entsprechend investieren die Branchengrößen massiv in neue Technologien. Eli Lilly (ISIN: US5324571083) baut seine Pipeline kontinuierlich aus. Neben den milliardenschweren Erfolgen im Adipositas- und Diabetesmarkt investiert der Konzern verstärkt in Onkologie und Immunologie und kündigte zuletzt die Übernahme des Blutkrebs-Spezialisten Ajax Therapeutics an. Auch GSK (ISIN: GB00BN7SWP63) setzt seinen Expansionskurs fort. Mit der angekündigten Übernahme von Nuvalent für rund 10,6 Milliarden US-Dollar sichert sich der Pharmakonzern gleich mehrere vielversprechende Onkologieprogramme in einem fortgeschrittenen Entwicklungsstadium. Die Botschaft ist eindeutig: Innovative Plattformen werden wieder hoch bewertet. Selbst Novo Nordisk (ISIN: DK0062498333), dessen Erfolg aktuell vor allem auf GLP-1-Medikamenten basiert, investiert massiv in den Ausbau seiner Forschungsplattformen und Produktionskapazitäten. Gleichzeitig arbeitet das Unternehmen daran, seine Pipeline über Diabetes und Adipositas hinaus zu diversifizieren.

Übernahmen sind oft günstiger als eigene Forschung

Diese Entwicklung überrascht kaum. Die Entwicklung eines neuen Medikaments dauert häufig mehr als zehn Jahre und verschlingt Milliardenbeträge. Gleichzeitig bleibt das Risiko klinischer Rückschläge hoch. Für viele Pharmakonzerne ist es deshalb wirtschaftlich attraktiver geworden, bereits weit entwickelte Technologien oder ganze Unternehmen zu übernehmen. Statt sämtliche Entwicklungsrisiken selbst zu tragen, kaufen sie sich Zugang zu validierten Plattformen, erfahrenen Forschungsteams und fortgeschrittenen klinischen Programmen. Genau dieses Muster war bereits bei früheren Innovationswellen zu beobachten - von monoklonalen Antikörpern über mRNA bis hin zu CAR-T-Zelltherapien.

Zelltherapie entwickelt sich weit über Krebs hinaus

Besonders dynamisch entwickelt sich derzeit der Markt für Zelltherapien. Während CAR-T-Therapien zunächst ausschließlich bei bestimmten Blutkrebserkrankungen eingesetzt wurden, richtet sich der Blick inzwischen auf deutlich größere Indikationen. Weltweit laufen Studien zu Autoimmunerkrankungen, chronischen Entzündungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen sowie regenerativer Medizin. Gleichzeitig verbessern neue Produktionsverfahren und automatisierte Herstellungsprozesse die wirtschaftlichen Perspektiven der gesamten Branche. Für Big Pharma entstehen dadurch Märkte, die weit über die klassische Onkologie hinausreichen könnten.

Mesoblast verfolgt einen eigenen Ansatz

In genau diesem Umfeld positioniert sich Mesoblast. Anders als viele CAR-T-Unternehmen setzt das australische Biotechnologieunternehmen auf allogene mesenchymale Stromzellen (MSC). Diese stammen von gesunden Spendern und können standardisiert produziert werden. Dadurch sollen Herstellung, Lagerung und spätere Anwendung deutlich einfacher skalierbar sein als bei vielen patientenspezifischen Zelltherapien. Mit Ryoncil verfügt Mesoblast bereits über eine FDA-zugelassene Zelltherapie für die Behandlung der steroidrefraktären akuten Graft-versus-Host-Erkrankung bei Kindern. Gleichzeitig entwickelt das Unternehmen weitere Programme gegen chronische Rückenschmerzen, Herzinsuffizienz und entzündliche Erkrankungen. Gerade dieser Mix aus bereits vorhandener Kommerzialisierung und mehreren fortgeschrittenen Entwicklungsprojekten unterscheidet Mesoblast von zahlreichen kleineren Biotechunternehmen, die sich noch vollständig in der klinischen Entwicklung befinden.

Der Bewertungsabschlag könnte Chancen eröffnen

Viele Biotechnologieunternehmen werden heute deutlich niedriger bewertet als während des Biotech-Booms vor einigen Jahren. Gleichzeitig verfügen die großen Pharmakonzerne über erhebliche Liquidität und stehen unter Druck, ihre Produktpipelines frühzeitig zu erneuern. Historisch entstanden größere Übernahmewellen häufig genau in solchen Marktphasen: Bewertungen waren moderat, während der Innovationsbedarf der Industrie zunahm. Natürlich bleibt Biotechnologie ein risikoreicher Sektor. Klinische Studien, regulatorische Entscheidungen und der kommerzielle Erfolg neuer Therapien lassen sich nicht vorhersagen. Dennoch beobachten viele Investoren aufmerksam, welche Unternehmen bereits über validierte Technologien und erste kommerzielle Strukturen verfügen.

Fazit

Die Milliardeninvestitionen von Novo Nordisk, Eli Lilly und GSK zeigen, dass die Pharmabranche längst über den nächsten Wachstumsschritt nachdenkt. Während GLP-1-Medikamente den Diabetes- und Adipositasmarkt verändern und neue Onkologieprogramme Milliardenbewertungen erzielen, rücken innovative Zelltherapien zunehmend in den Fokus strategischer Investitionen. Für Anleger könnte deshalb nicht nur die Frage interessant werden, welches Medikament als Nächstes erfolgreich wird. Mindestens ebenso spannend ist die Frage, welche Plattformtechnologien künftig zu Übernahmekandidaten werden. Mit einer bereits zugelassenen Zelltherapie, einer skalierbaren MSC-Plattform und mehreren klinischen Entwicklungsprogrammen bewegt sich Mesoblast (ISIN: AU000000MSB8) genau in einem Marktsegment, das für große Pharmakonzerne zunehmend strategische Bedeutung gewinnt.

Quellen:

GSK - Übernahme von Nuvalent: https://www.gsk.com/en-gb/media/press-releases/gsk-to-acquire-nuvalent/

Eli Lilly Investor News: https://investor.lilly.com/news-releases

Novo Nordisk News & Pressemitteilungen: https://www.novonordisk.com/news-and-media/news-and-ir-materials.html

Mesoblast - Investor Presentation: https://www.mesoblast.com/investors/presentations

Mesoblast - Pipeline: https://www.mesoblast.com/product-candidates

FDA - Zulassung von Ryoncil (remestemcel-L): https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/fda-approves-ryoncil-remestemcel-l-treatment-steroid-refractory-acute-graft-versus-host-disease

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Mesoblast Limited

Land: Australien / ISIN: AU000000MSB8

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Enthaltene Werte: US5324571083,AU000000MSB8,GB00BN7SWP63,DK0062498333