Milliarden auf dem Konto, Patente laufen aus - warum Big Pharma wieder Jagd auf Biotech macht

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Noch vor wenigen Jahren bestimmten steigende Zinsen und ein schwieriges Finanzierungsumfeld die Schlagzeilen im Biotechnologiesektor. Heute verändert sich das Bild spürbar. Während viele Biotech-Unternehmen nach wie vor moderat bewertet sind, verfügen große Pharmakonzerne über prall gefüllte Kriegskassen. Gleichzeitig nähern sich bei zahlreichen Blockbuster-Medikamenten die Patentabläufe. Die Folge: Der Wettbewerb um innovative Technologien nimmt wieder deutlich zu. Für Anleger entsteht dadurch eine interessante Konstellation. Denn wenn die größten Pharmakonzerne Wachstum nicht mehr ausschließlich aus eigener Forschung generieren können, rücken Übernahmen und strategische Partnerschaften automatisch stärker in den Mittelpunkt.

Die Milliarden fließen wieder

Wie dynamisch sich der Markt entwickelt, zeigen die vergangenen Wochen. GSK (ISIN: GB00BN7SWP63) hat die Übernahme des Onkologieunternehmens Nuvalent für rund 10,6 Milliarden US-Dollar abgeschlossen und stärkt damit seine Pipeline gezielt im Bereich zielgerichteter Krebstherapien. Auch Johnson & Johnson (ISIN: US4781601046) setzt den Ausbau seiner Onkologieplattform fort und übernimmt Firefly Bio, um neue Antikörper-Technologien für schwer behandelbare Tumoren zu erhalten. Nach Berechnungen von Barron's wurden bereits in den ersten Monaten des Jahres mehr als 100 Milliarden US-Dollar für Biotech-Übernahmen ausgegeben. Analysten gehen davon aus, dass große Pharmakonzerne zusammen über eine finanzielle Feuerkraft von rund 650 Milliarden US-Dollar verfügen - Kapital, das für weitere Akquisitionen eingesetzt werden könnte.

Warum Plattformen wichtiger werden

Bemerkenswert ist dabei, dass heute immer seltener einzelne Wirkstoffe gekauft werden. Stattdessen interessieren sich die Konzerne für Technologien, die sich auf mehrere Krankheitsbilder übertragen lassen. Genau diese Strategie hat sich bereits bei den GLP-1-Medikamenten von Novo Nordisk (ISIN: DK0062498333) und Eli Lilly (ISIN: US5324571083) gezeigt. Was einst als Diabetes-Therapie begann, entwickelte sich innerhalb weniger Jahre zu einer Plattform für Adipositas, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Nierenleiden und weitere Indikationen. Für viele Pharmaunternehmen liegt darin inzwischen das eigentliche Ziel: nicht ein einzelnes Medikament, sondern eine Technologie mit langfristigem Wachstumspotenzial.

Mesoblast baut seine Plattform weiter aus

Vor diesem Hintergrund lohnt sich auch ein Blick auf Mesoblast (ISIN: AU000000MSB8). Das Unternehmen entwickelt Therapien auf Basis mesenchymaler Stromzellen (MSC) und verfolgt ebenfalls den Ansatz, eine Plattform auf mehrere Indikationen auszudehnen. Mit Ryoncil verfügt Mesoblast bereits über eine zugelassene Zelltherapie in den USA. Gleichzeitig entwickelt das Unternehmen weitere Programme gegen chronische Rückenschmerzen, Herzinsuffizienz und andere entzündliche Erkrankungen weiter. Erst im Juli meldete Mesoblast den Abschluss der Rekrutierung von 300 behandelten Patienten in der zulassungsrelevanten Phase-III-Studie gegen chronische Rückenschmerzen. Zudem erzielte Ryoncil im vergangenen Geschäftsjahr einen Nettoumsatz von 115 Millionen US-Dollar.

Der Markt schaut wieder genauer hin

Natürlich bleibt Biotechnologie ein risikoreicher Sektor. Klinische Studien, regulatorische Entscheidungen und die spätere Vermarktung können den Unternehmenswert erheblich beeinflussen. Dennoch verändert sich das Marktumfeld. Große Pharmakonzerne stehen unter Innovationsdruck, verfügen gleichzeitig aber über erhebliche finanzielle Mittel. Dadurch rücken Unternehmen mit skalierbaren Technologien und mehreren klinischen Programmen wieder stärker in den Fokus institutioneller Investoren.

Fazit

Die jüngsten Milliardenübernahmen zeigen, dass GSK, Johnson & Johnson, Novo Nordisk und Eli Lilly längst nicht mehr nur nach einzelnen Wirkstoffen suchen. Gefragt sind Plattformtechnologien, die sich über viele Jahre hinweg auf verschiedene Krankheitsbilder übertragen lassen und damit nachhaltiges Wachstum ermöglichen. Genau auf einen solchen Ansatz setzt auch Mesoblast (ISIN: AU000000MSB8), das seine MSC-Plattform mit einer bereits zugelassenen Therapie und mehreren fortgeschrittenen Entwicklungsprogrammen weiter ausbaut. Ob daraus langfristig zusätzlicher Unternehmenswert entsteht, werden die kommenden klinischen und kommerziellen Fortschritte zeigen.

Quellen:

GSK - GSK completes acquisition of Nuvalent

https://www.gsk.com/en-gb/media/press-releases/gsk-completes-acquisition-of-nuvalent-inc/

Johnson & Johnson - Johnson & Johnson to Acquire Firefly Bio

https://www.investor.jnj.com/investor-news/news-details/2026/Johnson-Johnson-to-Acquire-Firefly-Bio-Inc-to-Expand-Oncology-Pipeline-with-Novel-Degrader-Antibody-Conjugate-Platform/default.aspx

Barron's - Big Pharma's Biotech Buying Spree Is Just Getting Started

https://www.barrons.com/articles/astrazeneca-bristol-myers-merger-biotech-ma-boom-e9362d24

Mesoblast - ASX Announcements / Investor Centre

https://investorsmedia.mesoblast.com/asx-announcements/

Mesoblast - FY2026 Fourth Quarter Activities Report (Ryoncil-Umsätze, Phase-III-Studie, Cash-Position)

https://investorsmedia.mesoblast.com/static-files/8f1cbf5d-0e61-4d2d-bd45-6c4b9b5e0d8d

Novo Nordisk - Wegovy / Pipeline

https://www.novonordisk.com/news-and-media.html

Eli Lilly - Investor News

https://investor.lilly.com/news-releases

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