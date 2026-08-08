Milliarden-Innovationen und Übernahmekandidaten: Warum Eli Lilly, GSK und Johnson & Johnson jetzt auf Einkaufstour gehen

Anzeige / Werbung

Mit Eli Lilly (ISIN: US5324571083) und Novo Nordisk (ISIN: DK0062498333) denken viele Anleger heute vor allem an Medikamente gegen Diabetes und Adipositas. Tatsächlich hat der Erfolg dieser Blockbuster den Pharmakonzernen jedoch noch etwas anderes verschafft: enorme finanzielle Schlagkraft. Milliardenbeträge fließen inzwischen in Übernahmen und Partnerschaften, um die nächste Generation innovativer Therapien frühzeitig unter das eigene Dach zu holen. Besonders gefragt sind Unternehmen mit Plattformtechnologien und fortgeschrittenen Entwicklungsprogrammen - ein Trend, der den gesamten Biotechnologiesektor wieder stärker in den Fokus rückt.

Die Übernahmewelle nimmt weiter Fahrt auf

Die Dynamik im Pharmasektor hat sich in den vergangenen Monaten spürbar beschleunigt. Nach Daten von IQVIA liegt das weltweite Volumen der Biopharma-Übernahmen 2026 deutlich über dem Niveau der Vorjahre. Verantwortlich dafür sind auslaufende Patente, hohe Cashflows der großen Pharmakonzerne und der Wunsch, sich frühzeitig Zugang zu neuen Technologien zu sichern. Allein GSK (ISIN: GB00BN7SWP63) übernahm den Onkologiespezialisten Nuvalent für rund 10,6 Milliarden US-Dollar. Johnson & Johnson (ISIN: US4781601046) verstärkte seine Onkologieplattform durch die Übernahme von Firefly Bio und investierte gleichzeitig hunderte Millionen Dollar in eine Partnerschaft mit Sail Biomedicines, um In-vivo-CAR-T-Technologien weiterzuentwickeln. Eli Lilly setzt seine Einkaufstour ebenfalls fort und investiert die Erlöse seiner GLP-1-Erfolge konsequent in neue Technologieplattformen - von Neurowissenschaften bis hin zu Zell- und Gentherapien.

Nicht einzelne Medikamente, sondern Plattformen werden gekauft

Auffällig ist dabei, dass die Pharmakonzerne heute immer seltener ausschließlich einen einzelnen Wirkstoff erwerben. Im Mittelpunkt stehen vielmehr Plattformen, aus denen sich langfristig mehrere Medikamente entwickeln lassen. Genau diese Strategie hat bereits bei GLP-1 funktioniert. Aus einer Technologie gegen Diabetes entstand innerhalb weniger Jahre ein Milliardenmarkt für Adipositas, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Nierenerkrankungen und weitere Indikationen. Viele Pharmakonzerne versuchen nun, ähnliche Plattformen auch in anderen Therapiebereichen aufzubauen.

Zelltherapien gehören zu den spannendsten Plattformen

Besonders groß bleibt das Interesse an innovativen Zelltherapien. Nachdem CAR-T-Behandlungen zunächst die Therapie bestimmter Blutkrebserkrankungen verändert haben, arbeiten zahlreiche Unternehmen inzwischen daran, ähnliche Konzepte auf Autoimmunerkrankungen, chronische Entzündungen oder regenerative Medizin auszuweiten. Für große Pharmakonzerne liegt der Reiz auf der Hand: Gelingt es, eine Zelltherapieplattform auf mehrere Indikationen zu übertragen, entstehen daraus langfristig völlig neue Wachstumsmärkte.

Mesoblast setzt auf mehrere Wachstumstreiber

Vor diesem Hintergrund verfolgt Mesoblast (ISIN: AU000000MSB8) einen Ansatz, der sich von vielen klassischen Entwicklungsunternehmen unterscheidet. Das Unternehmen verfügt mit Ryoncil bereits über eine zugelassene Zelltherapie in den USA und arbeitet gleichzeitig an mehreren fortgeschrittenen Entwicklungsprogrammen, unter anderem gegen chronische Rückenschmerzen, Herzinsuffizienz und Duchenne-Muskeldystrophie. Damit basiert die Unternehmensstrategie nicht ausschließlich auf einer einzelnen klinischen Studie. Vielmehr verfolgt Mesoblast das Ziel, seine mesenchymale Stromzellplattform schrittweise auf weitere Indikationen auszuweiten - ein Modell, das gut zu den aktuellen Investitionsschwerpunkten vieler großer Pharmakonzerne passt.

Fazit

Die aktuelle Übernahmewelle zeigt, dass Eli Lilly, GSK und Johnson & Johnson heute weniger nach einzelnen Medikamenten suchen als nach Plattformen mit langfristigem Wachstumspotenzial. Genau deshalb rücken Biotechnologieunternehmen mit mehreren klinischen Programmen und skalierbaren Technologien wieder stärker in den Fokus des Marktes. Mesoblast (ISIN: AU000000MSB8) arbeitet mit einer bereits kommerzialisierten Zelltherapie und weiteren fortgeschrittenen Entwicklungsprogrammen an einem solchen Plattformansatz. Ob daraus langfristig zusätzlicher Unternehmenswert entsteht, werden die kommenden klinischen und kommerziellen Fortschritte zeigen.

Quellen:

IQVIA - Biopharma M&A: Mid-year 2026 update: https://www.iqvia.com/locations/emea/blogs/2026/07/biopharma-ma-mid-year-2026-update

Reuters - Eli Lilly is pharma's latest victim of success: https://www.reuters.com/commentary/breakingviews/eli-lilly-is-pharmas-latest-victim-success-2026-07-30/

Wall Street Journal - Johnson & Johnson Comes to Strategic Agreement with Sail Biomedicines: https://www.wsj.com/tech/biotech/johnson-johnson-comes-to-strategic-agreement-with-sail-biomedicines-2c18bd50

Johnson & Johnson - Acquisition of Firefly Bio: https://www.investor.jnj.com/investor-news/news-details/2026/Johnson-Johnson-to-Acquire-Firefly-Bio-Inc-to-Expand-Oncology-Pipeline-with-Novel-Degrader-Antibody-Conjugate-Platform/default.aspx

GSK - Nuvalent Acquisition: https://www.gsk.com/en-gb/media/press-releases/gsk-completes-acquisition-of-nuvalent-inc/

Lassen Sie sich in den Verteiler für Mesoblast oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e-reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler Mesoblast" oder "Nebenwerte".

Mesoblast Limited

Land: Australien / ISIN: AU000000MSB8

https://investorsmedia.mesoblast.com

Disclaimer/Risikohinweis

Interessenkonflikte: Mit Mesoblast existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der Mesoblast. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von Mesoblast können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.



Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von Mesoblast einsehen: https://investorsmedia.mesoblast.com/



Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.



Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.



Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung Mesoblast vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.



Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.



Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.





Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.eu



Für Fragen bitte Nachricht an e-reuter@dr-reuter.eu



Über Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations ist eine Investor Relations Agentur / Investor Relations Agency mit der folgenden Servicepalette: Small Cap Investor Relations, Retail Investor Relations, Privataktionäre, Institutional Investor Relations, Institutionelles Investor Relations, Finanz- Public Relations, ESG-Services, Roadshows, Investor Access, Kapitalmarkt-Compliance, Equity Research.

The post Milliarden-Innovationen und Übernahmekandidaten: Warum Eli Lilly, GSK und Johnson & Johnson jetzt auf Einkaufstour gehen appeared first on Small- and MicroCap Equity.

Enthaltene Werte: US4781601046,US5324571083,AU000000MSB8,GB00BN7SWP63,DK0062498333