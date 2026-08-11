© Foto: Christian Schultz/dpaNovo Nordisk startet in den USA mit Awiqli das erste Wochen-Insulin für Typ-2-Diabetes und verschafft sich damit einen Vorsprung vor Eli Lilly.Der dänische Arzneimittelhersteller Novo Nordisk bringt sein Insulinpräparat Awiqli nach der FDA-Zulassung Anfang des Jahres in den USA auf den Markt. Dies gab das Unternehmen in einer Pressemitteilung bekannt. Awiqli ist das erste Basalinsulin in den USA für Erwachsene mit Typ-2-Diabetes, das nur einmal wöchentlich verabreicht wird. Das Medikament wird in über 70.000 Apotheken landesweit erhältlich sein. Die Behandlung reduziert die Anzahl der Basalinsulin-Injektionen von sieben auf eine pro Woche. Die FDA hatte Awiqli bereits im März zugelassen. …
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