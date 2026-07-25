© Foto: Frank Rumpenhorst - picture-alliance / dpaNeue Phase-3-Daten haben Eli Lillys Hoffnungen auf den nächsten Kassenschlager gestärkt. Der Konzern peilt die US-Zulassung für 2027 an.Eli Lilly zählt zu den größten Gewinnern des Booms bei Abnehmmedikamenten. Mit Mounjaro und Zepbound hat sich der US-Pharmakonzern in den vergangenen Jahren eine starke Marktposition erarbeitet und dem Rivalen Novo Nordisk zunehmend Marktanteile abgenommen. In Studien erzielten die Präparate teilweise höhere Gewichtsverluste als die Konkurrenz. Der Erfolg spiegelt sich auch an der Börse wider. Die Lilly-Aktie hat in den vergangenen 5 Jahren rund 400 Prozent zugelegt. Novo Nordisk kommt im selben Zeitraum dagegen auf ein Plus von nicht einmal 10 Prozent. …
Enthaltene Werte: US5324571083,DK0062498333Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE