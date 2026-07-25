Novo Nordisk revolutionierte Diabetes, CAR-T die Krebsmedizin - könnte Mesoblast die nächste Biotech-Plattform aufbauen?

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Die Biotechnologie entwickelt sich seit Jahrzehnten in Wellen. Monoklonale Antikörper veränderten die Behandlung zahlreicher Erkrankungen, mRNA-Technologien machten Unternehmen wie Moderna und BioNTech weltweit bekannt, und die GLP-1-Medikamente von Novo Nordisk (ISIN: DK0062498333) and und Eli Lilly (ISIN: S5324571083) haben den Markt für Diabetes und Adipositas grundlegend verändert. Gleichzeitig etablierten CAR-T-Therapien einen völlig neuen Ansatz in der Krebsmedizin. Immer wieder entstanden aus solchen Plattformtechnologien milliardenschwere Märkte - und enorme Unternehmenswerte. Nun richtet sich der Blick vieler Investoren auf die nächste mögliche Entwicklungsstufe der Zelltherapie: standardisierte "Off-the-Shelf"-Produkte.

Im Zentrum dieser Diskussion steht die Frage, ob sich Zelltherapien künftig ähnlich skalieren lassen wie frühere biotechnologische Innovationen. Genau hier positioniert sich Mesoblast (ISIN: AU000000MSB8), das nach eigenen Angaben als erstes Unternehmen weltweit ein von der US-Arzneimittelbehörde FDA zugelassenes mesenchymales Stromazellprodukt auf den Markt gebracht hat.

Warum Investoren nach der nächsten Plattform suchen

Die Geschichte der Branche zeigt, dass nachhaltige Börsenerfolge häufig nicht auf einzelnen Medikamenten beruhen, sondern auf Technologien, die in mehreren Indikationen eingesetzt werden können. Genentech etablierte rekombinante Antikörper, Moderna und BioNTech schufen mit mRNA eine neue Impfstoffplattform, während GLP-1-Wirkstoffe inzwischen weit über die Diabetesbehandlung hinausreichen.

Auch CAR-T-Therapien haben bewiesen, dass körpereigene Zellen gezielt gegen Krebs eingesetzt werden können. Gleichzeitig offenbaren sie jedoch strukturelle Herausforderungen. Die Herstellung erfolgt individuell für jeden Patienten, was Produktion, Logistik und Kosten erheblich erhöht. Darüber hinaus konzentriert sich der Einsatz bislang vor allem auf bestimmte Blutkrebsformen.

Viele Wissenschaftler und Investoren beobachten deshalb einen anderen Ansatz: standardisierte allogene Zelltherapien, die unabhängig vom einzelnen Patienten hergestellt, gelagert und bei Bedarf unmittelbar eingesetzt werden können. Gelingt dieser Schritt, könnte sich das Anwendungsfeld von Zelltherapien deutlich ausweiten.

Der Schritt vom Entwicklungsunternehmen zum kommerziellen Anbieter

Mesoblast gehört zu den wenigen Unternehmen in diesem Bereich, die bereits den Übergang von der Forschung zur Vermarktung geschafft haben. Mit Ryoncil verfügt das Unternehmen über eine zugelassene Therapie zur Behandlung der steroidrefraktären akuten Graft-versus-Host-Erkrankung bei Kindern und hat die Kommerzialisierung in den USA bereits aufgenommen.

Die jüngsten Geschäftszahlen unterstreichen diesen Übergang. Im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2026 erzielte Ryoncil einen Nettoumsatz von 36 Millionen US-Dollar, womit sich die Erlöse für das erste vollständige Geschäftsjahr auf insgesamt 115 Millionen US-Dollar summierten. Nach Angaben des Unternehmens übertrafen die Umsätze damit die ursprünglichen Erwartungen. Vorstandschef Silviu Itescu verwies zugleich auf die starke Nachfrage an führenden pädiatrischen Zentren in den USA sowie auf die solide Kapitalausstattung des Unternehmens, die weiteres Wachstum und zusätzliche Entwicklungsprogramme unterstützen soll.

Neben der kommerziellen Infrastruktur verfügt Mesoblast über mehr als 1.000 Patente beziehungsweise Patentanmeldungen sowie mehrere weitere Programme in der klinischen Spätphase. Gerade dieser Übergang vom klassischen Entwicklungsunternehmen zu einem kommerziellen Biotech-Unternehmen unterscheidet Mesoblast von zahlreichen Wettbewerbern. Während viele kleinere Biotech-Unternehmen weiterhin weitgehend auf Kapitalerhöhungen angewiesen sind, verfügt Mesoblast inzwischen über eine zugelassene Therapie mit dreistelligen Millionenumsätzen und die Möglichkeit, Teile seiner klinischen Entwicklung aus eigenen Erlösen zu finanzieren. Nach Unternehmensangaben reicht der Patentschutz in den wichtigsten Märkten mindestens bis 2044.

Von einer seltenen Erkrankung in größere Märkte

Für Investoren dürfte weniger die bestehende Zulassung als vielmehr das langfristige Potenzial entscheidend sein. Das Unternehmen arbeitet derzeit an mehreren Phase-III-Programmen, darunter Therapien gegen chronische Rückenschmerzen infolge degenerativer Bandscheibenerkrankungen sowie gegen Herzinsuffizienz. Parallel dazu verfolgt Mesoblast eine Ausweitung der Ryoncil-Zulassung auf erwachsene Patienten mit Graft-versus-Host-Erkrankungen und entwickelt Programme für Duchenne-Muskeldystrophie.

Die Strategie erinnert an frühere Biotech-Plattformen: Zunächst erfolgt die Zulassung in einer kleineren, klar definierten Indikation. Anschließend wird versucht, die Technologie auf deutlich größere Märkte zu übertragen.

Sollte dieser Ansatz erfolgreich sein, könnte die wirtschaftliche Bedeutung weit über die ursprüngliche Nischenanwendung hinausgehen.

Off-the-Shelf statt individueller Zellproduktion

Der zentrale Unterschied zu klassischen CAR-T-Therapien liegt im Herstellungsprozess. Die mesenchymalen Stromazellen stammen von Spendern und können standardisiert produziert werden. Nach Angaben des Unternehmens ermöglicht ein einzelner Spender die Herstellung tausender Behandlungseinheiten.

Mesoblast arbeitet zudem daran, die Produktionsprozesse weiter zu optimieren, die Ausbeute zu erhöhen und die Kosten zu senken. Die firmeneigenen Herstellungsverfahren ermöglichen nach Unternehmensangaben die industrielle Produktion kryokonservierter Zelltherapien, die weltweit verfügbar gemacht werden sollen.

Sollte sich dieses Modell langfristig durchsetzen, könnte es einige der wirtschaftlichen und logistischen Hürden personalisierter Zelltherapien überwinden und die Behandlung größerer Patientengruppen ermöglichen.

Die nächste Generation entsteht bereits

Parallel zur Vermarktung entwickelt Mesoblast bereits neue Programme auf Basis seiner bestehenden Plattform. Dazu gehören CAR-MSC- und OV-MSC-Technologien, die eine gezieltere Steuerung der Zellfunktion ermöglichen sollen.

Präklinische Projekte konzentrieren sich unter anderem auf Lupus, entzündliche Darmerkrankungen, Multiple Sklerose und weitere chronische Erkrankungen. Damit versucht das Unternehmen, die Erfahrungen aus seiner ersten kommerziellen Plattform auf künftige Produktgenerationen zu übertragen - ähnlich wie frühere Biotech-Unternehmen ihre ersten Erfolge als Grundlage für weitere Innovationen nutzten.

Auch finanziell hat sich die Ausgangslage deutlich verändert. Das Management erwartet weiteres Umsatzwachstum im kommenden Geschäftsjahr und sieht die operativen Aktivitäten durch steigende Erlöse gut finanziert. Gleichzeitig soll die bestehende Finanzierung zusätzlichen Spielraum für Zulassungserweiterungen und die Weiterentwicklung der Pipeline schaffen.

Fazit

Die Biotechnologie entwickelt sich in Wellen. Antikörper, mRNA, GLP-1 und CAR-T haben jeweils gezeigt, dass einzelne Plattformtechnologien ganze Märkte verändern können. Ob standardisierte allogene Zelltherapien den nächsten großen Entwicklungsschritt darstellen werden, lässt sich heute noch nicht beantworten. Klinische Studien, regulatorische Entscheidungen und der kommerzielle Erfolg in größeren Indikationen bleiben die entscheidenden Faktoren.

Mesoblast befindet sich jedoch in einer vergleichsweise seltenen Position: Das Unternehmen kombiniert bereits eine FDA-zugelassene Therapie mit wachsenden Umsätzen, eigener Produktionsinfrastruktur und mehreren fortgeschrittenen Entwicklungsprogrammen. Für Anleger könnte damit zunehmend die Frage in den Mittelpunkt rücken, welche Unternehmen sich in der nächsten Generation der Zelltherapie dauerhaft etablieren werden - und ob Mesoblast zu den frühen Profiteuren dieses Wandels gehören kann.

Quellen:

https://www.reuters.com/legal/litigation/astrazeneca-signs-cspc-china-deal-experimental-kidney-disease-drugs-2026-07-02/

https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/fda-selects-lilly-regeneron-program-speed-up-review-new-manufacturing-facilities-2026-06-29/

https://investorsmedia.mesoblast.com/overview

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Mesoblast Limited

Land: Australien / ISIN: AU000000MSB8

https://investorsmedia.mesoblast.com

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Enthaltene Werte: AU000000MSB8,DK0062498333