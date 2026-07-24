© Foto: Sascha Lotz/dpaNovo Nordisk hat am Freitag beantragt, dass ein US-Gericht die Werbekampagnen von Eli Lilly für die Abnehmspritze Zepbound und das Diabetesmittel Mounjaro per einstweiliger Verfügung sofort stoppt.Der dänische Pharmariese will damit Fakten schaffen, bevor der eigentliche Rechtsstreit zwischen den beiden Konzernen weiter voranschreitet. Bereits am Dienstag hatte Novo Nordisk beim US-Bezirksgericht in New Jersey Klage eingereicht und Eli Lilly vorgeworfen, gegen Gesetze zu irreführender Werbung und unlauterem Wettbewerb zu verstoßen. Konkret wirft Novo dem amerikanischen Rivalen vor, in seinen Kampagnen die höchsten zugelassenen Dosierungen von Zepbound und Mounjaro mit niedrigeren …
Enthaltene Werte: US5324571083,DK0062498333Den vollständigen Artikel lesen
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