Eli Lilly, GSK und Novartis auf Einkaufstour - warum 2026 zum Rekordjahr für Biotech werden könnte

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Während viele Anleger vor allem auf die Kursentwicklung großer Pharmaunternehmen blicken, spielt sich im Hintergrund eine bemerkenswerte Entwicklung ab. Noch nie wurden innerhalb eines Jahres so viele milliardenschwere Biotechnologie-Unternehmen übernommen wie 2026. Allein in den ersten Monaten summierte sich das Volumen der Transaktionen bereits auf rund 216 Milliarden US-Dollar. Experten sehen darin mehr als eine kurzfristige Übernahmewelle. Vielmehr könnte eine neue Phase begonnen haben, in der innovative Biotechnologie-Unternehmen wieder zu den begehrtesten strategischen Zielen der Branche zählen. Davon könnten langfristig auch Unternehmen wie Mesoblast (ISIN: AU000000MSB8) profitieren.

Der Patentdruck wächst

Für die großen Pharmakonzerne wird Zeit zu einem entscheidenden Faktor. In den kommenden Jahren laufen bei zahlreichen Blockbuster-Medikamenten die Patente aus. Gleichzeitig steigen die Anforderungen an Innovationen, während die Entwicklung neuer Wirkstoffe immer länger dauert und immer höhere Investitionen erfordert. Deshalb greifen viele Konzerne wieder verstärkt zu Übernahmen. Statt zehn oder fünfzehn Jahre auf eigene Forschungsergebnisse zu warten, kaufen sie Unternehmen, deren Technologien bereits klinisch validiert wurden oder sich kurz vor einer Markteinführung befinden. Nach Daten von LSEG wurden 2026 bereits 37 Biotech-Unternehmen für jeweils mindestens eine Milliarde US-Dollar übernommen - mehr als jemals zuvor in einem vergleichbaren Zeitraum.

Die Milliarden fließen in Zukunftstechnologien

Dabei zeigt sich ein klares Muster. Die Käufer interessieren sich immer seltener für einzelne Medikamente. Stattdessen erwerben sie Plattformen, die langfristig mehrere Produkte hervorbringen können. GSK (ISIN: GB00BN7SWP63) schloss jüngst die Übernahme von Nuvalent im Wert von rund 10,6 Milliarden US-Dollar ab und stärkte damit seine Onkologie-Plattform erheblich. Das Unternehmen erhält gleich mehrere Wirkstoffkandidaten mit Blockbuster-Potenzial. Auch Eli Lilly (ISIN: US5324571083) nutzt die Milliardenüberschüsse aus seinem GLP-1-Geschäft konsequent für den Ausbau seiner Pipeline. Neben mehreren Übernahmen im Impfstoffbereich kündigte das Unternehmen zuletzt auch den Kauf des Biotechunternehmens AtaiBeckley für bis zu 3,8 Milliarden US-Dollar an. Hinzu kommen weitere milliardenschwere Transaktionen wie die angekündigte Übernahme von Myricx Bio durch Novartis (ISIN: CH0012005267), mit der sich der Konzern neue Technologien im Bereich Antikörper-Wirkstoff-Konjugate sichert.

Nicht Größe entscheidet - sondern technologische Relevanz

Bemerkenswert ist dabei, dass viele der übernommenen Unternehmen noch keine hohen Umsätze erzielen. Entscheidend ist vielmehr, ob ihre Technologie ein medizinisches Problem lösen kann und sich auf weitere Indikationen übertragen lässt. Genau deshalb rücken Plattformtechnologien immer stärker in den Mittelpunkt. Sie bieten Pharmakonzernen die Chance, aus einer einzigen wissenschaftlichen Basis mehrere Medikamente zu entwickeln und damit langfristig neue Umsatzquellen aufzubauen. Für Investoren verändert sich dadurch ebenfalls der Blick auf den Biotech-Sektor. Nicht nur aktuelle Umsätze gewinnen an Bedeutung, sondern vor allem die strategische Attraktivität einer Technologie.

Mesoblast setzt auf eine etablierte Zelltherapie-Plattform

Vor diesem Hintergrund nimmt Mesoblast eine interessante Position ein. Das Unternehmen entwickelt allogene Therapien auf Basis mesenchymaler Stromazellen (MSC), die standardisiert hergestellt und für unterschiedliche entzündliche sowie immunologische Erkrankungen eingesetzt werden können. Mit Ryoncil verfügt Mesoblast bereits über eine von der US-amerikanischen FDA zugelassene Zelltherapie. Parallel entwickelt das Unternehmen weitere Programme unter anderem für Herzinsuffizienz, chronische Rückenschmerzen und entzündliche Erkrankungen. Damit unterscheidet sich Mesoblast von zahlreichen Entwicklungsunternehmen, deren Technologien noch ausschließlich in frühen klinischen Phasen untersucht werden.

Der Übernahmezyklus könnte gerade erst beginnen

Historisch folgten auf Phasen schwacher Bewertungen häufig Jahre mit steigender Übernahmeaktivität. Genau dieses Bild zeichnet sich derzeit erneut ab. Die großen Pharmakonzerne verfügen über hohe Liquidität, gleichzeitig wächst der Druck, die Produktpipelines für die Zeit nach dem Patentablauf heutiger Blockbuster zu füllen. Für Biotechnologieunternehmen mit validierten Technologien, fortgeschrittenen klinischen Programmen oder bereits zugelassenen Produkten könnte dieses Umfeld deshalb deutlich attraktiver werden als noch vor wenigen Jahren.

Fazit

Die Rekordzahl milliardenschwerer Übernahmen zeigt, dass sich der Biotechnologiesektor wieder in den Fokus der internationalen Pharmakonzerne schiebt. Dabei stehen längst nicht mehr nur einzelne Medikamente im Mittelpunkt. Gesucht werden Plattformtechnologien, die über viele Jahre hinweg neue Therapien ermöglichen können. Welche Unternehmen letztlich zu den Gewinnern dieser Entwicklung gehören werden, bleibt offen. Fest steht jedoch: Große Pharmakonzerne investieren derzeit so viel Kapital in innovative Biotechnologien wie selten zuvor. Mit einer bereits zugelassenen Zelltherapie, einer skalierbaren MSC-Plattform und mehreren fortgeschrittenen Entwicklungsprogrammen bewegt sich Mesoblast (ISIN: AU000000MSB8) in genau einem Marktsegment, das aktuell wieder verstärkt strategisches Interesse auf sich zieht.

Quellen:

Financial Times - Biotech deals surge to record as fear of missing out grips Big Pharma: https://www.ft.com/content/3778ec84-778f-4983-8ad9-85e7dbb5698d

GSK - Completion of Nuvalent acquisition: https://www.gsk.com/en-gb/media/press-releases/gsk-completes-acquisition-of-nuvalent-inc/

Eli Lilly - Acquisitions to build infectious disease portfolio: https://investor.lilly.com/news-releases/news-release-details/lilly-announces-three-acquisitions-build-infectious-disease

Financial Times - Eli Lilly acquires AtaiBeckley: https://www.ft.com/content/11b24bcc-02bb-4ebf-91d8-f2fbdf0f5f86

The Wall Street Journal - Novartis to Buy Myricx Bio: https://www.wsj.com/health/pharma/novartis-to-buy-myricx-bio-for-up-to-1-5-billion-6e8ee865

Mesoblast - Investor & Media: https://mesoblast.gcs-web.com/

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Mesoblast Limited

Land: Australien / ISIN: AU000000MSB8

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Enthaltene Werte: US5324571083,AU000000MSB8,CH0012005267,GB00BN7SWP63