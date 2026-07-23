Im gigantischen Markt für Medikamente geht es um viele Milliarden. Umso erstaunlicher ist, dass in der Pharmaindustrie nicht nur der reine Wirkstoff entscheidet, sondern immer häufiger, wie Wirkstoffe "verpackt" sind. Dabei ist nicht die Pappschachtel gemeint, sondern die Darreichungsform. Immer dann, wenn Patente auslaufen und Blockbuster-Medikamente Konkurrenz bekommen, schlägt die Stunde findiger Biotech-Profis. Neue Verabreichungssysteme verwandeln altbekannte Substanzen nicht selten in hochwirksame Medikamente, verringern Nebenwirkungen und eröffnen völlig neue Behandlungswege für Patienten. Während etablierte Pharmagiganten mit gewaltigen Summen um Exklusivität kämpfen, bringen agile Biotechs aus der zweiten Reihe Innovationen mittels neuer Darreichungsformen voran.
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