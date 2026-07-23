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WKN: A3EU6F | ISIN: DK0062498333 | Ticker-Symbol: NOV
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22.07.26 | 21:59
42,125 Euro
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Branche
Pharma
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NOVO NORDISK A/S Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
NOVO NORDISK A/S 5-Tage-Chart
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5-Tage-Chart
BIONXT SOLUTIONS
BIONXT SOLUTIONS INC Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
BIONXT SOLUTIONS INC0,205-4,21 %
HALOZYME THERAPEUTICS INC67,84-0,53 %
NOVO NORDISK A/S42,125+0,07 %
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