Das Biotech-Unternehmen Halozyme Therapeutics hat am Donnerstag die Zahlen für das zweite Quartal vorgelegt und die Erwartungen deutlich übertreffen können. Zudem wird das Unternehmen nun optimistischer für das Gesamtjahr. Die Aktie reagiert mit einem deutlichen Kursaufschlag.Der Gewinn je Aktie belief sich im Berichtszeitraum auf 2,28 Dollar und lag damit 46 Cent über den Prognosen. Der Umsatz lag bei 481 Millionen Dollar - 78,7 Millionen mehr als im Vorfeld erwartet.CEO Helen Torley kommentierte, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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