Eli Lilly zieht davon, Novo Nordisk und GSK erhöhen den Druck - warum Big Pharma dringend neue Blockbuster braucht

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Die Pharmaindustrie erlebt gerade einen bemerkenswerten Wettlauf. Eli Lilly (ISIN: US5324571083) erzielt mit seinen Diabetes- und Adipositasmedikamenten Milliardenumsätze und erhöht erneut die Prognose. Novo Nordisk (ISIN: DK0062498333) reagiert auf Rückschläge in der Pipeline mit dem Versprechen, Forschung und Entwicklung zu beschleunigen und zusätzliche Technologien einzukaufen. Und GSK (ISIN: GB00BN7SWP63) will seine Entwicklungspipeline mit einem milliardenschweren Umbau deutlich schneller vorantreiben. Hinter diesen Meldungen steckt dieselbe Frage: Woher kommt der nächste große Wachstumstreiber? Für Anleger könnte genau diese Suche in den kommenden Jahren entscheidend werden. Denn die Pharmabranche lebt davon, immer neue Therapieplattformen zu entwickeln. Nach Antikörpern, mRNA, GLP-1 und CAR-T könnten dabei auch weitere Formen der Zelltherapie stärker in den Mittelpunkt rücken.

Eli Lilly zeigt, wie schnell ein neuer Milliardenmarkt entstehen kann

Wie groß einzelne Therapieplattformen werden können, demonstriert derzeit kaum ein Unternehmen eindrucksvoller als Eli Lilly. Im zweiten Quartal übertraf der US-Pharmakonzern die Erwartungen und erhöhte seine Umsatzprognose für 2026 auf 85 bis 87 Milliarden US-Dollar. Allein Mounjaro und Zepbound erzielten im Quartal zusammen fast 15 Milliarden US-Dollar Umsatz. Die beiden Medikamente stehen damit exemplarisch für eine Entwicklung, die die gesamte Pharmaindustrie beschäftigt: Gelingt es einem Unternehmen, eine medizinisch erfolgreiche Technologie mit einem riesigen Patientenmarkt zu verbinden, können innerhalb weniger Jahre enorme Umsatzdimensionen entstehen. Doch genau darin steckt auch eine Herausforderung. Je erfolgreicher ein Blockbuster wird, desto größer werden die Erwartungen an das, was danach kommt.

Novo Nordisk braucht wieder mehr "Shots on Goal"

Das bekommt momentan Novo Nordisk zu spüren. Obwohl der Konzern seine Prognose für 2026 zuletzt anhob, reagierten Anleger enttäuscht. Im Mittelpunkt standen insbesondere die Pipeline und der zunehmende Konkurrenzdruck durch Eli Lilly. Beim Hoffnungsträger CagriSema gab es zuletzt einen Rückschlag. Gleichzeitig blieben die Verkäufe der neuen Wegovy-Tablette etwas hinter den Erwartungen zurück. Novo-Chef Mike Doustdar formulierte die Konsequenz bemerkenswert deutlich: Das Unternehmen brauche mehr Chancen auf einen Treffer, müsse schneller werden und aus Fehlschlägen lernen. Novo Nordisk will deshalb seine Forschung beschleunigen und auch ergänzende Akquisitionen prüfen. Für die Biotechbranche ist das eine wichtige Entwicklung. Denn wenn ein Konzern dieser Größenordnung zusätzliche Innovationen benötigt, können externe Technologien und kleinere Entwicklungsunternehmen strategisch interessanter werden.

Auch GSK beschleunigt die Suche nach neuen Medikamenten

Dass Novo Nordisk mit diesem Problem nicht allein ist, zeigt GSK. Der britische Pharmakonzern kündigte Ende Juli ein umfangreiches Restrukturierungsprogramm an. Rund 1,9 Milliarden Pfund an Einsparungen sollen erreicht werden, gleichzeitig soll die Medikamentenentwicklung beschleunigt werden. Besonders interessant ist das geplante Tempo: GSK will bis Ende 2026 insgesamt 25 neue spätklinische Studien starten. Zuvor waren lediglich zehn vorgesehen. Dahinter steckt ebenfalls ein langfristiges Problem der Pharmaindustrie. Erfolgreiche Medikamente verlieren irgendwann ihren Patentschutz. Unternehmen müssen deshalb Jahre im Voraus neue Umsatzträger entwickeln oder einkaufen. GSK hat zuletzt bereits gezeigt, was der Konzern dafür zu zahlen bereit ist. Mit der 10,6 Milliarden US-Dollar schweren Übernahme von Nuvalent sicherte sich das Unternehmen eine Plattform mit mehreren Präzisionsonkologie-Programmen. Im Juli folgte bereits die vorzeitige FDA-Zulassung von Jideytro gegen eine bestimmte Form von Lungenkrebs.

Warum Plattformtechnologien immer wertvoller werden

Für Anleger ist dabei ein Unterschied entscheidend. Big Pharma sucht nicht ausschließlich nach einem neuen Medikament. Besonders attraktiv sind Technologien, aus denen mehrere Medikamente oder Indikationen entstehen können. GLP-1 ist dafür das derzeit prominenteste Beispiel. Die Wirkstoffklasse begann als Diabetes-Therapie und entwickelte sich anschließend zu einer Plattform für Adipositas. Gleichzeitig werden verwandte Ansätze inzwischen in zahlreichen weiteren Krankheitsfeldern untersucht. Ein ähnliches Prinzip lässt sich bei CAR-T beobachten. Die Technologie etablierte sich zunächst bei bestimmten Blutkrebserkrankungen. Heute wird untersucht, ob entsprechende Zelltherapien auch bei Autoimmunerkrankungen oder anderen Indikationen eingesetzt werden können. Genau diese Erweiterbarkeit kann aus einem erfolgreichen Medikament eine wesentlich größere Plattform machen.

Mesoblast will aus der ersten Zulassung eine breitere Plattform entwickeln

In diesem Umfeld befindet sich Mesoblast (ISIN: AU000000MSB8) inzwischen an einem interessanten Punkt seiner Unternehmensentwicklung. Mit Ryoncil verfügt das Unternehmen bereits über eine von der FDA zugelassene Zelltherapie. Für das Ende Juni abgeschlossene Geschäftsjahr 2026 meldete Mesoblast einen Nettoumsatz von 115 Millionen US-Dollar mit dem Produkt. Allein im vierten Quartal wurden 36 Millionen US-Dollar erzielt. Damit hat Mesoblast eine Hürde genommen, an der zahlreiche Biotechnologieunternehmen scheitern: den Übergang von der klinischen Entwicklung zur tatsächlichen Kommerzialisierung. Entscheidend für die langfristige Investmentstory dürfte allerdings sein, ob sich die zugrunde liegende Zelltechnologie auch in größeren Indikationen etablieren kann.

Der nächste große Test läuft bereits

Besondere Bedeutung besitzt deshalb rexlemestrocel-L. Mesoblast entwickelt die Zelltherapie unter anderem gegen chronische Rückenschmerzen infolge degenerativer Bandscheibenerkrankungen. Im Juli meldete das Unternehmen, dass in der zulassungsrelevanten Phase-III-Studie der Zielwert von mindestens 300 behandelten Patienten erreicht wurde. Damit läuft inzwischen eines der wichtigsten Programme des Unternehmens in Richtung der entscheidenden klinischen Auswertung. Parallel arbeitet Mesoblast an weiteren Anwendungen seiner Technologie, darunter Herzinsuffizienz. Dort erhielt das Unternehmen von der FDA bereits eine BLA-Filing-Nummer und beantragte eine modulare Prüfung des Zulassungsantrags. Hinzu kommt eine strategische Erweiterung: Im April übernahm Mesoblast eine CAR-basierte Technologieplattform, mit der künftig präziser ausgerichtete Zellprodukte entwickelt werden sollen. Das Unternehmen versucht damit, aus seiner bestehenden MSC-Technologie weitere Generationen von Zelltherapien abzuleiten.

Der Unterschied zwischen einem Produkt und einer Plattform

Genau hier dürfte sich entscheiden, wie Investoren Mesoblast langfristig betrachten. Bleibt Ryoncil ein erfolgreiches Produkt für eine begrenzte Indikation, entsteht daraus ein interessantes kommerzielles Biotechunternehmen. Gelingt es dagegen, weitere große Indikationen mit derselben technologischen Basis erfolgreich zu adressieren, verändert sich die Dimension der Geschichte. Dass der Markt solchen Plattformen einen hohen Wert beimessen kann, zeigen die aktuellen Entwicklungen bei den Pharmariesen. Eli Lilly profitiert heute davon, dass aus einer Wirkstoffklasse mehrere milliardenschwere Anwendungen entstanden sind. Novo Nordisk versucht unter hohem Wettbewerbsdruck, seine nächste Innovationsgeneration zu beschleunigen. GSK investiert Milliarden in Pipeline und Entwicklung, um neue Wachstumstreiber aufzubauen.

Fazit

Die jüngsten Nachrichten von Eli Lilly, Novo Nordisk und GSK zeigen, wie unerbittlich der Innovationswettbewerb in der Pharmaindustrie geworden ist. Selbst milliardenschwere Blockbuster verschaffen einem Unternehmen keinen dauerhaften Vorsprung. Sobald eine Therapie erfolgreich ist, beginnt bereits die Suche nach der nächsten. Für kleinere Biotechnologieunternehmen eröffnet genau das Chancen - vorausgesetzt, ihre Technologien liefern klinisch und lassen sich auf größere Märkte übertragen. Mesoblast hat mit Ryoncil bereits bewiesen, dass seine Zelltechnologie den regulatorischen Weg bis zur FDA-Zulassung schaffen kann. Jetzt beginnt die wesentlich größere Aufgabe: aus diesem ersten kommerziellen Produkt eine breitere Therapieplattform zu entwickeln. Die laufenden Phase-III-Programme werden deshalb darüber entscheiden, ob Mesoblast (ISIN: AU000000MSB8) langfristig nur einen ersten Zulassungserfolg vorweisen kann - oder tatsächlich mehrere Wachstumstreiber aus derselben technologischen Basis entstehen.