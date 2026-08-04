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WKN: 856958 | ISIN: US5801351017 | Ticker-Symbol: MDO
Tradegate
03.08.26 | 21:59
231,10 Euro
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Nahrungsmittel/Agrar
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AMGEN
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AMGEN INC328,60-0,17 %
BAYER AG47,120-1,94 %
BIONTECH SE ADR81,60+3,23 %
CATERPILLAR INC724,20+0,08 %
CONTINENTAL AG72,36+0,70 %
CUMMINS INC563,80-0,04 %
EVONIK INDUSTRIES AG17,590+0,29 %
KIMBERLY-CLARK CORPORATION92,50-1,05 %
MATTEL INC13,046+0,88 %
MCDONALDS CORPORATION231,100,00 %
MERCK & CO INC111,08+0,05 %
PFIZER INC21,785+0,07 %
PINTEREST INC20,6000,00 %
SMITH & NEPHEW PLC14,200+0,71 %
SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORP99,30-0,10 %
SPOTIFY TECHNOLOGY SA423,00+0,24 %
TOYOTA MOTOR CORPORATION16,376+0,69 %
ZALANDO SE29,110+3,01 %
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