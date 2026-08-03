© Foto: wO-GeminiDie US-Börsen sind mit klaren Gewinnen gestartet. Entspannung im Nahost-Konflikt lässt die Ölpreise einbrechen und hievt den DAX auf ein neues Allzeithoch. Rallye beim Yen.Die Wall Street hat zum Wochenauftakt deutlich zugelegt. Der Dow-Jones-Index schnellte zuletzt (Stand: 16:00 Uhr) um 1,4 Prozent hoch auf 53.206 Punkte, während es für den marktbreiten S&P 500 um 0,9 Prozent auf 7.559 Zähler aufwärts ging. Beim Nasdaq Composite betrug das Plus 1,1 Prozent auf 25.663 Punkte. Titel von Bristol-Myers Squibb steigen um 2,7 Prozent. Gerüchte über Fusionsgespräche mit AstraZeneca beflügeln den Kurs. Ein solcher Deal wäre einer der größten Pharmadeals der Geschichte. Für Boeing geht es knapp 4 …
Enthaltene Werte: US0079031078,DE000BAY0017,DE0005190003,DE0007100000,DE0007037129,DE0007164600,US7960502018,DE0007664039,DE0008469XXX,US2605661XXX,US6311011XXX,JP9010C00XXX,US78378X1XXX,XC0009677XXX,XD0002747XXX,2455711,2455717,US78392B1070,KRD020020XXX,XC0007924XXX,CNM000000XXX,US69608A1088,BTC~USD,DE000SHL1006,US84615Q1031Den vollständigen Artikel lesen
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