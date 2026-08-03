Am morgigen Dienstag (04. August) ist es wieder soweit: Der Bayer-Konzern öffnet die Bücher zum vergangenen Geschäftsquartal. DER AKTIONÄR zeigt auf, was der Markt von den Leverkusenern erwartet und bei welchen Kennzahlen beziehungsweise Produktumsätzen interessierte Anleger genauer hinschauen sollten.Besonders die Margen stehen im Fokus, die im zweiten Quartal 2026 unter Druck gestanden haben dürften. Analysten erwarten bei einem leichten Umsatzrückgang auf 10,67 Milliarden Euro ein bereinigtes ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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