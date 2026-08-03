SpaceX vor ersten Zahlen: AMD: KI-Hype ungebrochen? - Infineon: Gute Zahlen? - Allianz: Neue Rekorde?

Die nächste heiße Woche steht an. Fast die Hälfte aller DAX-Konzerne berichtet und dazu legt SpaceX seine ersten Zahlen seit dem Börsengang vor. Wie sollten Anleger diese Woche agieren und wo lauern Überraschungen? Nächste heiße Woche beginnt - 18 DAX-Konzerne, SpaceX, AMD und SanDisk berichten Die Quartalsberichtssaison ist um ein Highlight reicher: Die Zahlen von SpaceX. Im Vorfeld der Berichterstattung haben die Short-Seller Blut geleckt und ihre Position kräftig aufgestockt. Mittlerweile ist die Summe der Short-Kontrakte bei SpaceX höher als beim zweiten Musk-Konzern Tesla. Alibaba-Aktie läuft weiter - Derivat + 50 Prozent Der chinesische Konzern hat mit Qwen 3.8-Max sein neuestes …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Markus Weingran