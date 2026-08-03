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Heavy Rare Earths: Der nächste Megatrend?
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WKN: 863186 | ISIN: US0079031078 | Ticker-Symbol: AMD
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Markus Weingran
03.08.2026 15:27 Uhr
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SpaceX vor ersten Zahlen: AMD: KI-Hype ungebrochen? - Infineon: Gute Zahlen? - Allianz: Neue Rekorde?

Die nächste heiße Woche steht an. Fast die Hälfte aller DAX-Konzerne berichtet und dazu legt SpaceX seine ersten Zahlen seit dem Börsengang vor. Wie sollten Anleger diese Woche agieren und wo lauern Überraschungen? Nächste heiße Woche beginnt - 18 DAX-Konzerne, SpaceX, AMD und SanDisk berichten Die Quartalsberichtssaison ist um ein Highlight reicher: Die Zahlen von SpaceX. Im Vorfeld der Berichterstattung haben die Short-Seller Blut geleckt und ihre Position kräftig aufgestockt. Mittlerweile ist die Summe der Short-Kontrakte bei SpaceX höher als beim zweiten Musk-Konzern Tesla. Alibaba-Aktie läuft weiter - Derivat + 50 Prozent Der chinesische Konzern hat mit Qwen 3.8-Max sein neuestes …

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© 2026 Markus Weingran
Achtung, Korrektur!
Die Börsen laufen heiß. Trotz geopolitischer Krisen und steigender Zinsen klettern viele Indizes weiter Richtung Allzeithoch. Doch unter der Oberfläche zeigen sich erste Risse: Der Abverkauf bei Halbleiter-, KI- und Space-Aktien macht deutlich, wie schnell sich die Stimmung drehen kann.

Besonders gefährlich ist die aktuelle Gemengelage aus schwacher Saisonalität, dünner Liquidität in den Sommermonaten und historisch hohen Bewertungen. Selbst vermeintlich sichere Blue Chips sind inzwischen teuer bewertet und damit anfällig für Korrekturen. Gleichzeitig liefern technische Indikatoren erste Warnsignale. So werden viele Rekordstände nicht mehr bestätigt.

Für Anleger steigen die Risiken spürbar. Wer jetzt nicht genauer hinschaut, läuft Gefahr, auf dem falschen Fuß erwischt zu werden.

In unserem aktuellen Spezialreport zeigen wir fünf Aktien, bei denen die Abwärtsrisiken besonders hoch sind – und wo sich Gewinnmitnahmen oder sogar Short-Strategien anbieten könnten.

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