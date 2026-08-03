© Foto: Boris Roessler/dpaEntspannung im Nahost-Konflikt lässt die Ölpreise einbrechen und hievt den DAX auf ein neues Allzeithoch. Autowerte legen zu. Doch Asien-Verluste und Sorgen um Tech-Ausgaben mahnen zur Vorsicht.DAX und Europa Ein spürbarer Preisverfall am Rohölmarkt sorgt am Montagmorgen für Optimismus an den europäischen Handelsplätzen. Der deutsche Leitindex DAX tendiert aktuell (Stand: 09:35 Uhr) rund 1,2 Prozent höher auf 25.937 Punkten. Damit würde das bisherige Rekordhoch von 25.900 Zählern aus dem Juli übertroffen werden. Die jüngsten Signale der Deeskalation nehmen dem Markt nun spürbar die Inflations- und Zinsängste. Vorgaben aus Asien und USA Aus den USA kommen positive Signale für den Start in …
Enthaltene Werte: US0079031078,US7960502018,DE0008469XXX,US2605661XXX,US6311011XXX,JP9010C00XXX,US78378X1XXX,XC0009677XXX,XD0002747XXX,2455711,2455717,US78392B1070,KRD020020XXX,XC0007924XXX,CNM000000XXX,US69608A1088,BTC~USD,US84615Q1031Den vollständigen Artikel lesen
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